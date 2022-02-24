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Что делать туристам и приезжим в ситуации, когда аэропорт в Симферополе временно не работает
Фото: StelaDi, pixabay.com

Что делать туристам и приезжим в ситуации, когда аэропорт в Симферополе временно не работает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 24.02.2022

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал туристов, приезжих, «застрявших на полуострове» из-за приостановки авиасообщения в Южном федеральном округе (о закрытии аэропорта в Симферополе — ЗДЕСЬ) обращаться на «горячую линию» министерства курортов и туризма РК.

В связи с приостановкой авиасообщения в ЮФО гости Крыма могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым. Те, кому остро необходимо вернуться на материк, могут оставлять свои сообщения на горячей линии. Здесь же можно получить актуальную информацию и консультацию специалистов минкурортов РК. Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. В случае необходимости готов обратиться в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав. Круглосуточный многоканальный телефон горячей линии: 88005118018, — написал на своей странице в ВК Аксёнов.

 

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