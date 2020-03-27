Что делать в режиме самоизоляции? Не только есть и спать

ВОЗ посоветовала сидящим дома маршировать на месте, медитировать и не «злоупотреблять».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. Итак, в режиме самоизоляции нужно больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться.

Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей, — говорится в тексте рекомендаций ВОЗ, который приводится на сайте Роспотребнадзора.

В течение дня предлагают делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом. Не рекомендуется проводить много времени в сидячем положении — более того, лучше не сидеть больше 30 минут подряд и почаще вставать.

Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы, — говорится в рекомендациях.

Еше врачи советуют глубокое расслабление как способ избежать стресса:

Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие.

Также важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды, причем чистой воды, а не напитков с содержанием сахара.

Актуально! ВОЗ настаивает, что нужно ограничить или полностью исключить потребление алкогольных напитков.