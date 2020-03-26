Что могут закрыть на «коронавирусные выходные» в Крыму (по примеру Москвы)

С 28 марта по 5 апреля в Москве на «коронавирусные выходные» закроют все магазины, кроме продуктовых и аптекЕще исключение сделано для товаров «первой необходимости». Это: средства личной гигиены, маски, антисептики, свечи со спичками, товары для детей (подгузники, соски, бутылочки), бензин и дизельное топливо. Кроме того, в Москве на неделю будут закрыты все парикмахерские, бани и спа-центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. Что еще? Прекращается посещение ВДНХ, парка им. Горького, «Царицыно» и «Коломенское», «Зарядье», «Сокольники», «Кусково». Также москвичам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

В Крыму хотят последовать примеру столицы. До 5 апреля могут закрыться все торговые точки, кроме продуктовых и аптек. С такой инициативой выступила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

До 5 апреля закрыть в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых. Если жесткий карантин, чтобы люди приходили и могли приобрести необходимые продукты питания и не бродили по магазинам, выбирая себе одежду, обувь и так далее, – сказала Романовская.

Вице-премьер заявила о необходимости временно ограничить проезд в общественном транспорте для льготных категорий (тоже по примеру Москвы – там сняли льготы за проезд пожилым людям, чтобы «дома сидели»).