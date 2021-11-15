Что обсудили сегодня Глава Крыма и новым руководитель филиала ФМБА в Республике

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с Первым заместителем руководителя ФМБА России Татьяной Яковлевой и новым руководителем филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Ольгой Ерёминой.

В ходе встречи обсуждались вопросы конструктивного взаимодействия филиала ФМБА с министерством здравоохранения РК и проведения организационной работы по доступности медицинской помощи населению Большой Ялты, а также перспективы развития службы, включая строительство новых ФАПов.

Сергей Аксёнов поблагодарил за визит Татьяну Яковлеву и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Также Глава Крыма рассчитывает на эффективное взаимодействие с новым руководителем филиала ФМБА Ольгой Ерёминой.

Желаю Ольге Львовне успехов, рассчитываем на системное сотрудничество по вопросам здравоохранения, — сказал Глава Республики.

В свою очередь Ольга Ерёмина сообщила о проведении проверки имущественной базы для подготовки плана работы по улучшению организации предоставления медицинской помощи населению Большой Ялты.

Фото и материалы: управление информации пресс-службы Главы РК.