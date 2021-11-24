Что подарить на Новый год? 2022 год — Черного Водяного Тигра

Что подарить на Новый год? Вот и подходит к концу сложный, беспокойный, а порой даже страшный 2021 год с его нестабильностью, пандемией и малопонятными перспективами. Уходит год Металлического быка и на смену ему идёт год Черного водяного тигра — решительного, отважного и бесстрашного. Тигр символ силы, храбрости и лидерских качеств. Этот знак, согласно восточному календарю, природы Янь, которая прочно ассоциируется с мужским началом, подвижностью, активностью, принципиальностью и неукротимым движением вперед. В предыдущей публикации мы рассказали о новогодних приметах на 2022 год, а сейчас поговорим о подарках и постараемся дать некоторые советы по поводу того, что подарить на Новый год Мужу, Жене, Родителям, Парню, Девушке, Ребенку, Друзьям и Коллегам. Разумеется, при выборе подарка нужно учитывать, в первую очередь, личные предпочтения одариваемого, но стоит отдать предпочтение подарку, который способен принести радость и удачу, стать талисманом на весь грядущий год. Итак, несколько советов…

При выборе подарка следует учитывать цвет близкий к стихии грядущего года. Потому стоит остановить свой выбор на всех оттенках металлика — золото, серебро, перламутр. Но и простой белый цвет будет как нельзя кстати. Поскольку тигр существо весьма практичное, подарок должен иметь смысл. Не стоит тратиться на дорогостоящие, но бесполезные безделушки. Чем больше утилитарности будет в подарке, тем лучше.

Что подарить на Новый год мужу?

Примерным женам всегда следует помнить, что взрослые мужчины — это чудом выжившие маленькие мальчики. Поэтому, выбирая подарок стоит учитывать любимые игрушки мужа. Он у вас автомобилист? Рыбак или охотник? А может он обожает компьютерные игры, вечерами громыхает танковой бронёй с товарищами и, вздрагивая, ночью кричит «Есть пробитие!!»? Вы же наверняка знаете, что мужчины не просят подарков, но очень любят их получать. И если хорошенько покопаться в памяти, то наверняка можно припомнить, как совершенно между делом, походя, он упоминал о пустяке, которому вы значения не предали. Итак, если ваш муж:

Автомобилист

Безусловный хит в этой категории — комплект зимней резины. Ей будут рады все мужья без исключения, даже если накануне купили точно такой же и даже успели переобуться. Наличие дополнительного комплекта наполнит его жизнь смыслом, заставит строить далеко идущие планы и будет греть сердце долгими зимними вечерами)). Разумеется это шутка, поскольку к такой покупке стоит подходить очень ответственно, зная все характеристики и рекомендации для конкретного авто. Поэтому, есть ещё несколько менее рискованных вариантов:

Накидка на сиденье с функцией подогрева или массажа;

Держатель для гаджетов в автомобиле;

Удобная подушечка для шеи;

Навигатор, парковочный радар или новая магнитола;

Набор автомобилиста;

Новые чехлы для машины (проконсультируйтесь у специалиста!).

Если муж — рыбак

Самый простой вариант — отправиться в специализированный магазин и ошарашить продавца вопросом — «Что подарить любимому мужу на новый год?» Он вздрогнет, и несомненно посоветует комплект зимней резины, причём глаза его вспыхнут огоньком вожделения)). Уточняем, что муж рыбак и предпочитает гусеничный транспорт. Тогда предложения станут более осмысленными, от сетей и бредней, резиновых лодок с подвесными моторами до рыболовецких траулеров вместе с командой. Но! Мы же знаем пропускную способность нашей кухни и собственные кулинарные способности. Такие объёмы уловов мы попусту не вынесем. Поэтому, ограничимся:

Большой набор для зимней рыбалки;

Грелка для рук;

Термобельё приличного производителя;

Объёмный термос или плоская фляга с символикой года Тигра;

Удобное рыболовное кресло с подлокотниками;

Приличный спиннинг;

Унты или сапоги для зимней рыбалки (!);

Набор «Наживки и приманки».

Какой подарок ждёт муж-охотник

Это пожалуй самая сложная категория. Охота — это не просто хобби. Это стиль жизни, придающий смысл существованию настоящего мужчины. Понятное дело, что основные аксессуары для охоты мужчина приобретает сам, не доверяя ничьим советам. Однако сопутствующую охоте атрибутику, нужную и полезную с удовольствием примут в качестве новогоднего подарка. Советуем остановиться на следующих вариантах:

GPS-навигатор;

Квадрокоптер с камерой;

Стул — рюкзак;

Экшн-камера;

Мощный бинокль;

Термоконтейнер;

Тактические перчатки для охоты;

Спальный мешок;

Мощный фонарь;

Сертификат в охотничий магазин.

Что подарить на новый год мужу-геймеру?

Если вам крупно повезло и ваш любимый супруг не отправляется на охоту в зимние дали, не пропадает по выходным в гаражах и не разводит в стороны руки, показывая, какая рыба у него сорвалась в прошлую поездку. Если он предпочитает проводить время в кругу семьи, сытый, умытый и всё время на ваших глазах, но при этом уделяя время любимому хобби — играм, то выбор огромен, но мы рекомендуем остановиться на:

Игровой комплект, включающий мультифункциональную клавиатуру и мышь — беспроводные;

Игровая гарнитура (наушники с микрофоном) с хорошими характеристиками;

Очки виртуальной реальности;

Игровое кресло для геймера;

Приличный монитор;

Коврик для мыши с изображением Тигра;

Настоящий танковый шлем советского образца (если муж фанат WOT).

Любой компьютерный магазин с удовольствием порекомендует подарок из этого списка на любой вкус и кошелёк.

Что подарить на новый год жене?

Разумеется, безусловный хит подарка для жены — норковая шуба. Но если спросить любимую женщину, что же всё-таки подарить ей на Новый год, то она постарается уйти от ответа с основным аргументом, что дорог не подарок, а внимание. Однако, втайне, надеясь на внимательность любящего супруга, каждая мечтает получить подарок, подчёркивающий её красоту и индивидуальность. Разумеется, нельзя просто зайти в магазин одежды и несложно помахав руками, обрисовать продавцу контуры любимого объекта женского пола. Даже отвечая на наводящие вопросы консультанта, вы гарантированно попадёте впросак. А вы знаете, что говоря о цвете «сиреневенький», женщины умудряются различать в нем минимум пятнадцать оттенков? И чаще всего можно услышать — «Это не тот сиреневенький, о котором я говорила.». Именно поэтому, задаваясь вопросом «Что подарить на новый год супруге», одежду мы точно дарить не станем. И остановим свой выбор на:

Набор косметики. Если конечно вы на 100% знаете предпочтения супруги. Делать такую покупку наугад точно не стоит;

знаете предпочтения супруги. Делать такую покупку наугад точно не стоит; Туалетная вода или духи (см. совет выше);

Сумочка популярного бренда (безопасно и практично);

Набор для маникюра и педикюра, лампа для сушки гель-лака;

Хорошее зеркало для макияжа, с подсветкой и увеличением;

Фен для волос;

Комплект дорогого белья.

Отличная идея и практически беспроигрышный вариант — это ювелирные украшения и бижутерия. Кольца, серьги, ожерелья и браслеты. Подойдёт так же подставка для украшений или изящная декоративная шкатулка, если у вашей половинки есть что в ней хранить, разумеется.

Подсказка! Не вздумайте дарить посуду, бытовую технику и прочие вещи для ведения домашнего хозяйства. Подобного рода предметы женщины принимают без особого энтузиазма!

Что подарить на Новый год родителям

Новый год праздник семейный. Идеальное решение для встречи Нового года собрать все поколения за богатым, праздничным столом, вспомнить уходящий год и наметить цели на год грядущий. Подарки старшим в семье выбрать несложно. Главное, чтобы они были полезными и грели душу знаком внимания. Поэтому, рекомендуем остановить свой выбор на:

Подарок к Новому году 2022 для мамы

Тёплый плед с рукавами;

Современный планшет с приличной камерой;

Напольные весы;

Красивую скатерть;

Набор кухонной посуды;

Мультиварка или набор мелкой бытовой техники для кухни;

Большая книга рецептов в подарочном издании;

Теплая пижама, махровый халат или другая домашняя одежда.

Не дарите животных, медикаменты и антивозрастную косметику.

Что подарить на Новый год папе

Шерстяной плед для зимних вечеров;

Домашняя пивоварня;

Солнечное зарядное устройство;

Машинка для стрижки волос с функцией тримминга;

Именная кружка;

Аксессуар для ПК;

Варежки или перчатки, шарф.

Что подарить на Новый год парню

Современные проблемы требуют современных решений. Именно этим принципом следует руководствоваться, выбирая подарок парню на Новый 2022 год. Разумеется, если вы встречаетесь недавно и не знаете его достаточно хорошо, выбрать подходящий подарок будет довольно сложно и можно ограничиться каким-нибудь милым пустяком. Но если вы знакомы довольно давно, много времени проводите вместе и знаете его предпочтения, то сориентироваться вам будет довольно просто. Рассмотрите такие варианты:

Клавиатура, мышь, монитор или, как вариант, коврик для мыши с символикой года тигра;

Смарт-часы или фитнес-трекер;

Электронная книга;

Очки виртуальной реальности;

Универсальный пульт для всех устройств в доме;

Пополнение счета в World of Tanks или другой любимой им игре;

Пауэр-банк;

Радиоуправляемая машинка или вертолет;

Кружку с подогревом от USB.

Да, и не стоит дарить домашний халат, тапочки или комплект постельного белья. Это будет расценено как попытка поторопить события.

Что подарить на Новый год девушке

Задаваясь вопросом, что подарить на Новый год девушке, не удастся избежать стереотипов. Важно понимать, что подарок должен быть оригинальным, по возможности романтичным и обязательно полезным.

Зимние наушники с мехом;

Украшения, бижутерию;

Варежки с оригинальным орнаментом;

Сертификат в СПА — салон;

Тёплое одеяло натуральной шерсти;

Замечательное решение — тёплая пижама с рисунком;

Шикарное нижнее бельё.

Ну и уж если всё безнадёжно запущено, то романтичное предложение руки и сердца, даст фору любому из перечисленных вариантов. Дерзните, а вдруг это судьба?

Что подарить на Новый год ребёнку?

Дети верят в чудеса и считают дни до Нового года, чтобы утром первого дня, проснувшись, заглянуть под ёлку и найти там долгожданный подарок. Зачастую, дети сами говорят о своих мечтах и желаниях. Это значительно упрощает выбор подарка. А уж если ваш ребенок пишет письмо Деду Морозу, то попросите его сделать это пораньше, чтобы у вас было время подыскать необходимый вариант. Современные дети растут в мире беспрецедентного прогресса и цифровых технологий. И этот факт тоже диктует ряд условий. Старайтесь выбрать подарок чуть-чуть «на вырост», чтобы стимулировать у ребенка интерес к новому и дозировано «пришпорить» его развитие. Итак…

Что подарить на Новый год мальчику

Рюкзак;

Набор для проведения опытов;

Набор для выжигания по дереву;

Конструктор;

Детский бинокль с ночным видением;

Караоке-микрофон;

Набор художника;

Портативная музыкальная колонка;

Набор игрушечных раций;

Фонарик с лазерной указкой;

Конструктор Lego;

Железная дорога.

Что подарить на Новый год девочке

Игрушечный кухонный набор;

Коллекционные куклы из любимых мультсериалов;

Меховые наушники;

Шапочка с ушками;

Игрушка брелок для рюкзака;

Комплекты заколок, резинок и бантов, украшения для волос;

Красивая и модная бижутерия;

Варежки в виде животных, любимых персонажей мультфильмов

Набор косметики;

Большой кукольный домик;

Игровая палатка в виде замка принцессы;

Пазл с большим количеством деталей;

Синтезатор;

Электронная книга;

Смарт-часы.

Для взрослых подростков отлично подойдёт электроника: компьютер, ноутбук, приставка, умные часы, крутые наушники, планшет, смартфон, аксессуары к гаджетам. И конечно сладости для всех!

Что подарить на Новый год друзьям и коллегам

Близкие друзья и подружки, зачастую, занимают очень важное место в нашей жизни. Это именно им мы поверяем свои тайны, делимся планами и мечтами, а иногда и «плачем в жилетку». Само собой разумеется, что они не должны остаться в Новый год без подарка. Пусть это будет безделушка, милый, приятный сувенир, сюрприз. И пусть он будет недорогим, зато ярким и запоминающимся.

Что подарить приятелю

Именной Powerbank;

Прикольная флешка;

Ланч-бокс с подогревом;

Органайзер для документов;

Кружка-хамелеон с именем или прозвищем друга;

Бутылка хорошего алкоголя;

Аксессуар для планшета или телефона.

Что подарить подружке

Домашний костюм или пижама;

Аромалампа с комплектом масел;

Складная подставка для телефона;

Ночная рубашка;

Модный шарфик;

Тёплые варежки или перчатки;

Набор бижутерии.

Что подарить на Новый год коллегам

Хороший ланч-бокс;

Необычные кружки;

Гамак для ног;

USB подставка для подогрева кружки;

Антистресс-игрушки;

Зажигалки и вечные спички с гравировкой;

Именные флешки и коврики для мыши;

Чайные наборы;

Ежедневники;

Фляжка с гравировкой.

Новогодние праздники – пожалуй, любимейшее время в году. Веселые, длительные выходные и масса положительных эмоций – за это любим его все мы. Совсем скоро мы загадаем желания, выпьем под бой курантов шампанское и встретим Новый год, который обязательно будет лучше предыдущего и принесет нам только счастье. Пусть сбываются мечты! Пусть грядущий Новый год принесёт исполнение всех наших сокровенных желаний! Радости, удачи и благополучия! С наступающим Новым годом!

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик