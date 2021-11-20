Новогодние приметы. Встречаем 2022 — год Черного Водяного Тигра

Новогодние приметы. «Говорят: под Новый год Что ни пожелается — Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается.» — помните стих Сергея Михалкова? Вот и в преддверии грядущего года Черного Водяного Тигра (по восточному календарю) стоит обратить внимание на приметы и традиции, которые издревле, изустно, передаются многими поколениями. В этой статье мы собрали для вас наиболее интересные и значимые новогодние приметы. Будет интересно.

Новогодние приметы

Если выпить бокал шампанского, который был наполнен последним — будешь удачлив весь грядущий год.

Если за минуту до боя курантов успеть очистить мандарин от кожуры и положить его по ёлку, то год будет удачным и счастливым.

В момент боя курантов загадайте желание и запишите его на бумаге. Сожгите записку, пепел бросьте в бокал с шампанским и выпейте его. Желание сбудется обязательно.

Новогодние приметы — Если встретишь Новый год в новой одежде, весь год в обновках будешь.

Коли на Новый год в вашем доме гостей много, весь год гости не переведутся.

Если идя в гости по новогоднему морозцу правая нога замёрзнет раньше левой, то это к удаче.

Коли в Новогоднюю ночь небо усыпано звездами, то год ждите урожайный.

Случилась находка в новогоднюю ночь? Обеспечены подарками и приятными сюрпризами на весь предстоящий год.

В давние времена ножки новогоднего стола опутывали верёвками и нитками. Считалось, что это возводило непреодолимую преграду печалям и напастям для тех кто за этим столом собрался.

Новогодние приметы — Говорят, что в первый день Нового года выйдя из дома встретить первым мужчину — к удаче. Если встретили женщину, год будет суетливым и напряженным. Принимая гостей в Новогоднюю ночь используйте это же правило. Пусть первым, порог вашего дома, переступит мужчина.

Соль, рассыпанная в новогоднюю ночь — хорошая примета, а разбитая посуда наоборот, к несчастью в наступающем году.

Если вам в первый день Нового года доведётся тяжело потрудиться, то и весь оставшийся год придётся «пахать как лошадь».

Нельзя перед Новым годом выносить мусор из дома, в противном случае вы лишитесь благополучия на весь грядущий год.

Новогодние приметы — Дарите радость в Новый год! Если не сделаете кому то приятное совершенно бескорыстно, то в грядущем году удача от вас отвернется.

Если вдруг в новогоднюю ночь в вашу компанию случайно попал незнакомый человек, ни в коем случае не прогоняйте его. Примите радушно и окружите вниманием, тогда удача будет сопутствовать вам в Новом году.

Отличная примета получить накануне Нового года письмо или посылку.

Счастливые новогодние приметы на грядущий год

Если вам довелось неподдельно чихнуть во время боя курантов, быть вам счастливым весь год!

Новогодние приметы — Новогодний стол должен быть богат и разнообразен, тогда будет вам достаток весь грядущий год.

После боя курантов обязательно откройте входную дверь и сделайте возле неё несколько взмахов новым веником, выметая за порог все напасти и невзгоды старого года.

Встречайте Новый год хотя бы в одной обновке, тогда весь год будете получать хорошие новости.

Другие приметы Нового Года

Не выбрасывайте остатки новогоднего стола ибо прогоните свою удачу и изобилие. Отдайте пищу братьям нашим меньшим.

Провожая старый год обязательно вспомните все приятные события уходящего года, по поверью Новый год после этого будет лучше уходящего.

Не выносите мусор непосредственно перед Новым годом иначе вместе с ним унесёте из дому удачу и благополучие.

Новогодние приметы — Перед встречей Нового года обязательно примите душ или ванну смывая с себя невзгоды и неудачи уходящего года.

Новогодние приметы о любви

Положите в карман фотографию любимого человека лицом к себе и тогда весь грядущий год он будет оставаться с вами.

Новогодние приметы — Чтобы остаться вместе с любимым человеком и в Новом году, поцелуйте его под бой курантов.

Прощайте любимому все обиды и мелкие прегрешения под Новый год и ни в коем случае не обижайтесь, а тем более не ругайтесь в разгар торжества.

Девушкам, которые в Новом году хотят создать семью, следует раздать подарки семерым детишкам разного пола, чтобы создать положительную энергетику.

Денежные приметы на Новый год

Новогодние приметы — Постарайтесь перед Новым годом избавиться от всех старых долгов. И ни в коем случае не занимайте деньги в канун праздника. Хорошая примета, если вам в новогоднюю ночь вернут долг — год будет денежным.

Не встречайте Новый год с «пустым карманом». Обязательно положите в карманы бумажные деньги, максимально возможно крупного номинала или держите их в руке, в момент боя курантов — так избежите нужды в грядущем году.

Положите на углы новогоднего стола желтые монетки для привлечения финансовой удачи.

Новогодние приметы — Будьте гостеприимным хозяином и радуйтесь каждому гостю, званому у незваному, будьте щедры в канун Нового года и тогда у вас деньгам перевода не будет.

В канун нового года купите новый веник, повяжите его красной лентой и поставьте метелкой вверх у входной двери, тем самым привлекая деньги и удачу в дом.

Традиции и интересные обычаи Нового года

Новогодние приметы — Постарайтесь вспомнить сон который снится в ночь на 31 декабря, в нем предсказание на весь год грядущий.

Новый год это семейный праздник, поэтому встретить его нужно в кругу семьи, по возможности вместе с родителями. Отправиться в гости или позвать друзей к себе можно и на следующий день.

В давние времена было принято опутывать ножки стола нитками и веревками, чтобы в Новом году никто не ушел из семьи.

Для привлечения богатства и достатка встречайте Новый год в новой и по возможности дорогой одежде.

Накрывая новогодний стол не забудьте добавить на него фрукты, орехи и рис которые издревле символизируют достаток.

Новогодние приметы — Женщинам и девушкам перед боем курантов следует накинуть на плечи пледы или платки и с последним ударом быстро снять их. Печали, тяготы и невзгоды останутся в ушедшем году.

В момент первого удара курантов зажмите в ладони монету любого номинала, с последним ударом бросьте её в бокал с шампанским и выпейте его. На следующий день просверлив в монете отверстие, сделайте из неё брелок и носите вместе с ключами от дома. Надёжно привлекает удачу.

Чтобы достаток и изобилие не покидало ваш дом в Новом году, обильно обсыпьте присутствующих пшеном или рисом. Не подметайте пол до следующего дня.

Новогодние приметы — Дарите радость людям. Поздравляйте и дарите подарки, угощайте и желайте удачи в Новом году знакомым и незнакомым людям. И тогда госпожа Удача будет благосклонна к вам на протяжении всего наступившего года.

Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях. С наступающим Новым годом!

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик