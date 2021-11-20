Новогодние приметы. Встречаем 2022 — год Черного Водяного Тигра

Новогодние приметы. «Говорят: под Новый год Что ни пожелается — Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается.» — помните стих Сергея Михалкова? Вот и в преддверии грядущего года Черного Водяного Тигра (по восточному календарю) стоит обратить внимание на приметы и традиции, которые издревле, изустно, передаются многими поколениями. В этой статье мы собрали для вас наиболее интересные и значимые новогодние приметы. Будет интересно.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Новогодние приметы
- Если выпить бокал шампанского, который был наполнен последним — будешь удачлив весь грядущий год.
- Если за минуту до боя курантов успеть очистить мандарин от кожуры и положить его по ёлку, то год будет удачным и счастливым.
- В момент боя курантов загадайте желание и запишите его на бумаге. Сожгите записку, пепел бросьте в бокал с шампанским и выпейте его. Желание сбудется обязательно.
- Новогодние приметы — Если встретишь Новый год в новой одежде, весь год в обновках будешь.
- Коли на Новый год в вашем доме гостей много, весь год гости не переведутся.
- Если идя в гости по новогоднему морозцу правая нога замёрзнет раньше левой, то это к удаче.
- Коли в Новогоднюю ночь небо усыпано звездами, то год ждите урожайный.
- Случилась находка в новогоднюю ночь? Обеспечены подарками и приятными сюрпризами на весь предстоящий год.
- В давние времена ножки новогоднего стола опутывали верёвками и нитками. Считалось, что это возводило непреодолимую преграду печалям и напастям для тех кто за этим столом собрался.
- Новогодние приметы — Говорят, что в первый день Нового года выйдя из дома встретить первым мужчину — к удаче. Если встретили женщину, год будет суетливым и напряженным. Принимая гостей в Новогоднюю ночь используйте это же правило. Пусть первым, порог вашего дома, переступит мужчина.
- Соль, рассыпанная в новогоднюю ночь — хорошая примета, а разбитая посуда наоборот, к несчастью в наступающем году.
- Если вам в первый день Нового года доведётся тяжело потрудиться, то и весь оставшийся год придётся «пахать как лошадь».
- Нельзя перед Новым годом выносить мусор из дома, в противном случае вы лишитесь благополучия на весь грядущий год.
- Новогодние приметы — Дарите радость в Новый год! Если не сделаете кому то приятное совершенно бескорыстно, то в грядущем году удача от вас отвернется.
- Если вдруг в новогоднюю ночь в вашу компанию случайно попал незнакомый человек, ни в коем случае не прогоняйте его. Примите радушно и окружите вниманием, тогда удача будет сопутствовать вам в Новом году.
- Отличная примета получить накануне Нового года письмо или посылку.
Счастливые новогодние приметы на грядущий год
- Если вам довелось неподдельно чихнуть во время боя курантов, быть вам счастливым весь год!
- Новогодние приметы — Новогодний стол должен быть богат и разнообразен, тогда будет вам достаток весь грядущий год.
- После боя курантов обязательно откройте входную дверь и сделайте возле неё несколько взмахов новым веником, выметая за порог все напасти и невзгоды старого года.
- Встречайте Новый год хотя бы в одной обновке, тогда весь год будете получать хорошие новости.
Другие приметы Нового Года
- Не выбрасывайте остатки новогоднего стола ибо прогоните свою удачу и изобилие. Отдайте пищу братьям нашим меньшим.
- Провожая старый год обязательно вспомните все приятные события уходящего года, по поверью Новый год после этого будет лучше уходящего.
- Не выносите мусор непосредственно перед Новым годом иначе вместе с ним унесёте из дому удачу и благополучие.
- Новогодние приметы — Перед встречей Нового года обязательно примите душ или ванну смывая с себя невзгоды и неудачи уходящего года.
Новогодние приметы о любви
- Положите в карман фотографию любимого человека лицом к себе и тогда весь грядущий год он будет оставаться с вами.
- Новогодние приметы — Чтобы остаться вместе с любимым человеком и в Новом году, поцелуйте его под бой курантов.
- Прощайте любимому все обиды и мелкие прегрешения под Новый год и ни в коем случае не обижайтесь, а тем более не ругайтесь в разгар торжества.
- Девушкам, которые в Новом году хотят создать семью, следует раздать подарки семерым детишкам разного пола, чтобы создать положительную энергетику.
Денежные приметы на Новый год
- Новогодние приметы — Постарайтесь перед Новым годом избавиться от всех старых долгов. И ни в коем случае не занимайте деньги в канун праздника. Хорошая примета, если вам в новогоднюю ночь вернут долг — год будет денежным.
- Не встречайте Новый год с «пустым карманом». Обязательно положите в карманы бумажные деньги, максимально возможно крупного номинала или держите их в руке, в момент боя курантов — так избежите нужды в грядущем году.
- Положите на углы новогоднего стола желтые монетки для привлечения финансовой удачи.
- Новогодние приметы — Будьте гостеприимным хозяином и радуйтесь каждому гостю, званому у незваному, будьте щедры в канун Нового года и тогда у вас деньгам перевода не будет.
- В канун нового года купите новый веник, повяжите его красной лентой и поставьте метелкой вверх у входной двери, тем самым привлекая деньги и удачу в дом.
Традиции и интересные обычаи Нового года
- Новогодние приметы — Постарайтесь вспомнить сон который снится в ночь на 31 декабря, в нем предсказание на весь год грядущий.
- Новый год это семейный праздник, поэтому встретить его нужно в кругу семьи, по возможности вместе с родителями. Отправиться в гости или позвать друзей к себе можно и на следующий день.
- В давние времена было принято опутывать ножки стола нитками и веревками, чтобы в Новом году никто не ушел из семьи.
- Для привлечения богатства и достатка встречайте Новый год в новой и по возможности дорогой одежде.
- Накрывая новогодний стол не забудьте добавить на него фрукты, орехи и рис которые издревле символизируют достаток.
- Новогодние приметы — Женщинам и девушкам перед боем курантов следует накинуть на плечи пледы или платки и с последним ударом быстро снять их. Печали, тяготы и невзгоды останутся в ушедшем году.
- В момент первого удара курантов зажмите в ладони монету любого номинала, с последним ударом бросьте её в бокал с шампанским и выпейте его. На следующий день просверлив в монете отверстие, сделайте из неё брелок и носите вместе с ключами от дома. Надёжно привлекает удачу.
- Чтобы достаток и изобилие не покидало ваш дом в Новом году, обильно обсыпьте присутствующих пшеном или рисом. Не подметайте пол до следующего дня.
- Новогодние приметы — Дарите радость людям. Поздравляйте и дарите подарки, угощайте и желайте удачи в Новом году знакомым и незнакомым людям. И тогда госпожа Удача будет благосклонна к вам на протяжении всего наступившего года.
Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях. С наступающим Новым годом!
Возможно вы захотите узнать больше о приметах:
Что к чему чешется — правильное толкование примет
таролог, эзотерик
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..