Что показала очередная проверка пляжей в Феодосии

Очередной рейд проверяющих министерства курортов и туризма РК — в Феодосию. Сегодня там проверили 17 пляжей.

Согласно требованиям, на пляжах установлены средства для санитарной обработки рук, по графику обрабатываются санитарные зоны и пляжное оборудование. В ходе рейда, особое внимание было уделено обеспечению дежурства матросов-спасателей и санитарному состоянию мест массового отдыха. В результате выезда было отмечено, что данные требования соблюдаются в полном объеме. Кроме того, в ходе мониторинга обращается внимание на инфраструктуру пляжей. Так, на пляже ООО «Ультимо» организована зона отдыха для ветеранов с бесплатным предоставлением зонтов. На пляже ООО «Ирма» установлены кабины для переодевания с навесом для защиты от солнца. На пляже ООО «Аква-2006» для детей размещен песочный экскаватор, а для взрослых отдыхающих плавающие шезлонги и гамаки, — отметили в минкурортов РК.

Нарушения есть. Так, сотрудник пункта проката маломерных судов в с. Береговое был оштрафован на сумму 3 тыс. руб. за нарушение эксплуатации водного мотоцикла. Кроме того, пользователь пляжа в Феодосии ИП Васильев А.А. оштрафован на 15 тыс. рублей за организацию подвесного аттракциона для полетов вдоль пляжа. Данный аттракцион не внесен в утвержденную схему пляжа, функционировал без разрешительных документов и без согласования с администрацией города.

Курортный мезон в Крыму продолжается и в сентябре, а значит продолжаются и проверки пляжей.

Фото: минкурортов РК.