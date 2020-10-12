Что показала проверка кислотонакопителя в пригороде Армянска

Представители уполномоченных органов провели выезд на предприятия химической промышленности Крыма. В центре внимания проверяющих были кислотонакопитель и станция нейтрализации кислых стоков, расположенных в пригороде Армянска. В контрольном выезде приняли участие врио министра промполитики РК Александр Трянов, инспекторы минприроды РК, Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Республике Крым. Они побывали на предприятиях «Титановые Инвестиции» («Крымский Титан») и «Бром».

Участники мероприятия отметили необходимость постоянного контроля и регулярных мониторингов выполнения планов действий («дорожных карт») по снижению негативного воздействия на окружающую среду АФ ООО «Титановые Инвестиции», ПАО Бром», АО «Крымский содовый завод» с привлечением представителей заинтересованных уполномоченных органов, — сообщили в министерстве промышленной политики РК.

Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Южному межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования рекомендовано оказывать методологическую помощь по вопросу получения предприятиями необходимых лицензий на деятельность по размещению отходов I — IV классов опасности.

Фото и материалы: пресс-службы Министерства промышленной политики РК.