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Что показала проверка кислотонакопителя в пригороде Армянска

Что показала проверка кислотонакопителя в пригороде Армянска

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:15 12.10.2020

Представители уполномоченных органов провели выезд на предприятия химической промышленности Крыма. В центре внимания проверяющих были  кислотонакопитель и станция нейтрализации кислых стоков, расположенных в пригороде Армянска. В контрольном выезде приняли участие врио министра промполитики РК Александр Трянов, инспекторы минприроды РК, Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Республике Крым. Они побывали на предприятиях «Титановые Инвестиции» («Крымский Титан») и «Бром».

Участники мероприятия отметили необходимость постоянного контроля и регулярных мониторингов выполнения планов действий («дорожных карт») по снижению негативного воздействия на окружающую среду АФ ООО «Титановые Инвестиции», ПАО Бром», АО «Крымский содовый завод» с привлечением представителей заинтересованных уполномоченных органов, — сообщили в министерстве промышленной политики РК.

Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Южному межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования рекомендовано оказывать методологическую помощь по вопросу получения предприятиями необходимых лицензий на деятельность по размещению отходов I — IV классов опасности.

Что показала проверка кислотонакопителя в пригороде Армянска

Фото и материалы: пресс-службы Министерства промышленной политики РК.

Что показала проверка кислотонакопителя в пригороде Армянска

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