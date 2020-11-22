Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Торговля в Крыму | Что предложили власти Феодосии предпринимателям, пострадавшим от пожара

crimeapress_news

Что предложили власти Феодосии предпринимателям, пострадавшим от пожара
Фото: feo.rk.gov.ru

Что предложили власти Феодосии предпринимателям, пострадавшим от пожара

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 20:58 22.11.2020

Погорельцам помогут, но построить забор пока не разрешают.

20 ноября состоялась очередная встреча властей Феодосии с предпринимателями, пострадавшими в результате пожара 31 октября. На встречу были приглашены собственники и арендаторы пострадавших объектов, а также представители субарендаторов торговых площадей «сувенирного двора».

На месте возгорания хозяйственную деятельность осуществляют 6 субъектов предпринимательства на основании договоров аренды земельных участков, заключенных с администрацией города Феодосии. В том числе ИП Тимошенко А.Ю был организован «сувенирный двор», на территории  которого предпринимательскую деятельность осуществляли 25 предпринимателей на 29 торговых местах, на основании заключенных договоров аренды торговых точек, — сообщили в администрации города.

Что делают и предлагают власти.

Идет работа по анализу правоустанавливающих документов на использование земельных участков и имущества.

Принято решение о выделении средств из резервного фонда муниципального бюджета для проведения обследования конструкций, сохранившихся  после пожара, и получения технического заключения лицензированной организации о возможности или невозможности их дальнейшего использования. Результат проведенной экспертизы покажет, как владельцам объектов действовать дальше.

В случае установления факта возможности сохранить объект недвижимости, необходимо руководствоваться требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса путем подготовки проекта реконструкции объекта капитального строительства и получения градостроительного плана земельного участка, — отметили в администрации.

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко заметил, что администрация города окажет владельцам пострадавших объектов всю необходимую методическую помощь для ускорения оформления всех необходимых документов.

Чтобы предприниматели, которые вели деятельность в «сувенирном дворе», могли рассчитывать на продолжение работы уже в кратчайшие сроки, было предложено организовать ярмарку на платной основе на проспекте Айвазовского, в районе бывшего бювета. Организатором ярмарки может выступить как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Для этого необходимо подать заявку. Кроме того, в марте следующего года будет проведен конкурс, с предложением еще четырех площадок для организации ярмарок.

Во время встречи были даны ответы на все вопросы, поступившие от предпринимателей. В том числе было отмечено, что установка забора на муниципальной земле  без разрешительных документов недопустима.

Что предложили власти Феодосии предпринимателям, пострадавшим от пожара

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.