Что предложили власти Феодосии предпринимателям, пострадавшим от пожара

Погорельцам помогут, но построить забор пока не разрешают.

20 ноября состоялась очередная встреча властей Феодосии с предпринимателями, пострадавшими в результате пожара 31 октября. На встречу были приглашены собственники и арендаторы пострадавших объектов, а также представители субарендаторов торговых площадей «сувенирного двора».

На месте возгорания хозяйственную деятельность осуществляют 6 субъектов предпринимательства на основании договоров аренды земельных участков, заключенных с администрацией города Феодосии. В том числе ИП Тимошенко А.Ю был организован «сувенирный двор», на территории которого предпринимательскую деятельность осуществляли 25 предпринимателей на 29 торговых местах, на основании заключенных договоров аренды торговых точек, — сообщили в администрации города.

Что делают и предлагают власти.

Идет работа по анализу правоустанавливающих документов на использование земельных участков и имущества.

Принято решение о выделении средств из резервного фонда муниципального бюджета для проведения обследования конструкций, сохранившихся после пожара, и получения технического заключения лицензированной организации о возможности или невозможности их дальнейшего использования. Результат проведенной экспертизы покажет, как владельцам объектов действовать дальше.

В случае установления факта возможности сохранить объект недвижимости, необходимо руководствоваться требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса путем подготовки проекта реконструкции объекта капитального строительства и получения градостроительного плана земельного участка, — отметили в администрации.

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко заметил, что администрация города окажет владельцам пострадавших объектов всю необходимую методическую помощь для ускорения оформления всех необходимых документов.

Чтобы предприниматели, которые вели деятельность в «сувенирном дворе», могли рассчитывать на продолжение работы уже в кратчайшие сроки, было предложено организовать ярмарку на платной основе на проспекте Айвазовского, в районе бывшего бювета. Организатором ярмарки может выступить как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Для этого необходимо подать заявку. Кроме того, в марте следующего года будет проведен конкурс, с предложением еще четырех площадок для организации ярмарок.

Во время встречи были даны ответы на все вопросы, поступившие от предпринимателей. В том числе было отмечено, что установка забора на муниципальной земле без разрешительных документов недопустима.