Что с медицинскими кадрами в Крыму, рассказал глава республиканского минздрава Александр Остапенко

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко рассказал о кадровой обеспеченности медицинских организаций в Крыму.

В целом, динамика укомплектованности государственных учреждений здравоохранения Республики имеет достаточно стабильные цифры и прорыва в части большого количества привлеченных специалистов, к сожалению, нет и мы это признаём. Если сравнить укомплектованность медицинскими кадрами за последние три года, то она будет составлять по врачам от 68 процентов в 2019 году до 74 процентов за первое полугодие 2021 года. Это достаточно относительный показатель потому что он варьируется от времени и количества штатных единиц в расписаниях медицинских организаций, — рассказал министр.

По его информации, на сегодняшний день в Крыму работает 6 750 врачей. По среднему медперсоналу укомплектованность снизилась с 86% в 2019 году до 80% в 2021-м. В настоящее время в Республике работает 15 900 сотрудников из числа среднего медицинского персонала.

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в Крыму составляет 35,1 при среднем российском показателе 37,2.

Хочу сказать, что плановое значение для нас 38,8, для достижения которого нам необходимо пополнить медорганизации ещё порядка 600 специалистами. Общий дефицит врачей составляет до 2500, среднего медперсонала – порядка 4000. На амбулаторном этапе на 10 тысяч населения работает18 врачей, достаточно неплохой показатель, — отметил Остапенко.

Наиболее низкий процент укомплектования — по дефицитным специальностям:

анестезиологи-реаниматологи 49%,

инфекционисты 42%,

онкологи 67%,

врачи «Скорой помощи» 50%,

терапевты 56,

хирурги 59%,

эндокринологи 60%,

пульмонологи 59%.

В целях решения проблемы кадрового дефицита мы сейчас заканчиваем препарировать отдельно каждый регион, создавая паспорт кадрового обеспечения и понимая, что можно предложить потенциальному работнику с учетом ресурсных возможностей и потребностей. В основу закладываем такие инструменты как привлечение, сохранение, наставничество и гарантия оплаты труда. Оцениваем нагрузку, заработную плату, профессиональный рост, повышение квалификации, конфликты в коллективе, причины увольнений, проводим мониторинг миграции, — сообщил министр.

Александр Остапенко отметил, что важной мерой социальной поддержки медиков является выделение земельных участок и жилых помещений.

Для этого мы обратились в муниципальные образования с целью возможности выделения земельных участков под ИЖС для медицинских работников. По состоянию на 1 июля 17 муниципальных образований предоставили информацию о наличии 66 земельных участках для индивидуального жилищного строительства с целью предоставления медицинским работникам и 95 участках требующих проведения кадастровых работ. Пока 8 муниципальных образований предоставили информацию об отсутствии земельных участках для индивидуального жилищного строительства, — рассказал глава республиканского минздрава.

С целью обеспечения медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Крым служебными жилыми помещениями в 2021 году предусмотрены расходы на капитальные вложения в размере 100 млн рублей на приобретение 46 квартир, в связи с чем министерством в настоящее время разрабатывается ведомственная целевая программа.

Кроме того, напоминаем, что в 2021 году продолжают действовать меры социальной поддержки медицинских работников, ознакомиться с которыми можно здесь .

С целью укомплектования государственных учреждений здравоохранения Республики Крым квалифицированными врачебными кадрами со студентами и ординаторами Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» было проведено 8 встреч с 54 руководителями и представителями кадровых служб медицинских организаций. Проведены Ярмарки вакансий в Медицинской академии и медицинских колледжах.

В 2021 году закончили обучение, в настоящее время проходят процедуру аккредитации, и должны приступить к работе согласно договору с 1 сентября — 61 человек по программе специалитета (из них 48 – врачей-терапевтов участковых и 13 – врачей педиатров участковых) и 16 узких специалистов по программе ординатуры. Всего Медицинская академия в 2021 году выпускает окончивших по программе специалитета – 528 специалистов, по программе ординатуры – 307 специалистов. Выпуск специалистов со средним медицинским образованием в 2021 году (при успешной аккредитации) составляет – 1038 человек, из них за счет бюджетных средств — 674 человека. Успешно прошедшие аккредитацию должны приступить к работе с 1 августа, — сообщил Александр Остапенко.

С 1 января по 1 июля 2021 года в государственные медицинские учреждения Республики Крым из других регионов РФ трудоустроился 51 специалист.

Мы понимаем все тактические и стратегические направления по кадровой работе и с учетом специфики и благодатности нашего региона, а также поддержки Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова я глубоко убеждён, что проблема кадрового дефицита будет решена, — подытожил министр.