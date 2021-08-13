Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

О ситуации в Керчи информируют местные СМИ. По данным сайта KERCH.COM.RU , воды на городских улицах все больше. Подтоплен стадион им. 50-летия Октября, улица Сергея Борзенко.

С моста между ул. Еременко и Самойленко эвакуируют автомобили.

Обе улицы затоплены и мост оказался единственной возвышенностью, на которой остались автомобили, за ними уже приехали эвакуаторы, — отмечает издание.

Для увеличения слива воды с улиц коммунальщики частично выбили бетонное ограждение реки Мелек-Чесме.

В 12:30 у речки разбирают остатки бетонных блоков, которые были демонтированы накануне для скорейшего переливания воды с территории стадиона в русло Мелек-Чесме. Вода набирается на улицы Борзенко, скапливается у больницы № 1, — сообщает KERCH.COM.RU .

По состоянию на час дня вода собирается у первой городской больницы. По информации главврача медучреждения Марата Еникеева, всю технику с первого этажа подняли на второй этаж, больница работает в штатном режиме. Затопило пока только перекресток, где въезжает транспорт.

Тем временем, спасатели устраняют последствия подтопления нескольких частных домовладений в переулках Первом Вокзальном и Внутриквартальном. Силами УЖКХ и МЧС ведется откачка воды, прочистка ливневой канализации на улице Шлагбаумской.

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Все фото: KERCH.COM.RU.