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«Верево Сити»
Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах
Фото: KERCH.COM.RU

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 13.08.2021

О ситуации в Керчи информируют местные СМИ. По данным сайта KERCH.COM.RU, воды на городских улицах все больше. Подтоплен стадион им. 50-летия Октября, улица Сергея Борзенко.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

С моста между ул. Еременко и Самойленко эвакуируют автомобили.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Обе улицы затоплены и мост оказался единственной возвышенностью, на которой остались автомобили, за ними уже приехали эвакуаторы, — отмечает издание.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Для увеличения слива воды с улиц коммунальщики частично выбили бетонное ограждение реки Мелек-Чесме.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

В 12:30 у речки разбирают остатки бетонных блоков, которые были демонтированы накануне для скорейшего переливания воды с территории стадиона в русло Мелек-Чесме. Вода набирается на улицы Борзенко, скапливается у больницы № 1, — сообщает KERCH.COM.RU.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

По состоянию на час дня вода собирается у первой городской больницы. По информации главврача медучреждения Марата Еникеева, всю технику с первого этажа подняли на второй этаж, больница работает в штатном режиме. Затопило пока только перекресток, где въезжает транспорт.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Тем временем, спасатели устраняют последствия подтопления нескольких частных домовладений в переулках Первом Вокзальном и Внутриквартальном. Силами УЖКХ и МЧС ведется откачка воды, прочистка ливневой канализации на улице Шлагбаумской.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

О погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

 

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

Все фото: KERCH.COM.RU.

Что сейчас происходит в Керчи: дождь, эвакуация автомобилей, «реки» на улицах

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