Что сейчас происходит в Керчи: остаются подтопленными 7 подвалов, есть проблемы в школе №24

После августовского удара стихии в Керчи (по состоянию на субботу, 21августа) остаются подтоплены 7 подвальных помещений многоквартирных домов. В пункте временного размещения (гостиница «Меридиан») остаются 14 человек, из которых 6 детей.

Здание школы № 24, осматривают специализированные организации для оценки состояния после обрушившихся на город проливных дождей.

Как сообщил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков, по результатам обследования Глава РК Сергей Аксёнов принял решение направить в понедельник, 23 августа, в город экспертную комиссию, которой дано поручение до среды, 25 августа, представить официальное заключение по состоянию здания школы. Также на объект приедет министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. На основании экспертного заключения будет принято окончательное решение по определению дальнейшего пребывания детей в здании школы.

Главное для нас — жизнь и здоровье детей. Если будет дана оценка, что существует угроза жизни детей, то будет разработана схема перевода учащихся в другие школы. Если будет положительное заключение — официальное, документальное, ответственное, — то школа продолжит работу в нормальном режиме. Просим родителей не волноваться. В среду вечером управление образования проведет в школе родительское собрание, и родители узнают решение о дальнейшем обучении их детей, — прокомментировал ситуацию врио главы администрации города Святослав Брусаков.

Кроме того, на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» прекращены экскурсии. Объекты закрыты для туристов. Причина — увеличение площади провала и оползня на них.

В сквере у Морвокзала начались восстановительные работы. Там также обустроят вспомогательный ливневый водоотвод.

Новая ливневка пройдет по траншее, которая была прорыта в минувший понедельник между зеленой зоной и парковкой для ускорения стока воды с подтопленного участка улицы Кирова в районе судоремонтного завода, — сообщили в админисрации города.

К основным работам подрядчик планирует приступить в начале следующей недели.

Повсеместно в городе идет уборка улиц. 23 и 24 августа техника в два захода вывезут мусор с подтопленных зон. Администрация просит керчан вынести испорченные вещи и мусор на улицы.

Уважаемые жители улиц Жени Дудник, Чернышевского, пер. 2-го Вокзального, 3-го Вокзального, администрация города Керчи убедительно просит вас до понедельника, 23 августа 2021 года, вынести весь испорченный подтоплением мусор на придомовые территории, — говорится в сообщении.

Вывоз мусора будет осуществлён техникой однократно в понедельник, 23 августа. Во вторник, 24 августа 2021 года, вывоз крупногабаритного мусора будет осуществлён с улиц Курсантов, Госпитальной, Горбульского, пер. Сенного.

Фото: администрация Керчи.