Что усугубило потоп в Ялте? Массовая застройка

Последствия наводнения в Ялте усугубила массовая частная застройка в руслах рек. Такое мнение выразила глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, сейчас появилась уникальная возможность привести в порядок документацию и в дальнейшем не допустить возведения домов с нарушениями градостроительных норм и правил.

В ходе устранения последствий стихии, мы выявили существенную проблему, которая усугубила положение дел. В частности, затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в нарушение норм и правил на земельных участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе, — подчеркнула Янина Павленко.

Глава администрации сообщила, что уже готовится проект инфраструктурного восстановления и развития Ялтинского региона, и в ходе этой работы, прежде всего, будут внесены соответствующие изменения в Генеральный план и иную градостроительную документацию для недопущения возникшей в эти дни чрезвычайной ситуации.

Русла рек не могут застраиваться, и у нас сейчас есть уникальная возможность привести градостроительную документацию в порядок. Это будет болезненно, но мы будем поступательно решать эти вопросы, — заявила Павленко.

По ее словам, общую сумму ущерба, нанесённого стихией, ещё только предстоит подсчитать, но уже сейчас можно уверенно сказать: разрушения огромны, поскольку была выведена из строя практически вся инфраструктура города.

Сейчас нам практически удалось восстановить водоснабжение, электроснабжение, подачу газа, планомерно ведётся работа по оказанию помощи людям, пострадавшим от стихии. Этот вопрос – в приоритете, — отметила Янина Павленко.

Параллельно с оказанием помощи населению и аварийно-спасательными работами ведётся большая планомерная работа по формированию списка инфраструктурных объектов, которые необходимо восстановить в первую очередь. В затонувшей Васильевке военные строят дамбу, отводят воду от домов.

Фото: странница Я.Павленко в Facebook.