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Что увидели проверяющие минкурортов Крыма пляжах Керчи

Что увидели проверяющие минкурортов Крыма пляжах Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 19:48 27.08.2020

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства были проверены 6 пляжей и территории отдыха у моря «Черепашка», «Утинка» и на ул. Сморжевского в Керчи.

Все территории отдыха, как и по результатам предыдущих проверок в текущем году, содержатся в чистом и ухоженном состоянии. На всех пляжах на каждом входе размещены информационные стенды установленного образца, санитарное состояние пляжей в целом удовлетворительное. На каждом пляже обеспеченно дежурство матросов-спасателей, транслируется аудиоролик о правилах посещения пляжа в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в минкурортов.

Не обошлось без замечаний. Пользователю пляжа «Московский» администрацией города Керчи выдано предупреждение о недопустимости размещения рекламных конструкций на пляжной территории и указано на необходимость их демонтажа в кратчайшие сроки.

Что увидели проверяющие минкурортов Крыма пляжах Керчи

Фото: минкурортов РК.

Что увидели проверяющие минкурортов Крыма пляжах Керчи

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