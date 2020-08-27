Что увидели проверяющие минкурортов Крыма пляжах Керчи

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства были проверены 6 пляжей и территории отдыха у моря «Черепашка», «Утинка» и на ул. Сморжевского в Керчи.

Все территории отдыха, как и по результатам предыдущих проверок в текущем году, содержатся в чистом и ухоженном состоянии. На всех пляжах на каждом входе размещены информационные стенды установленного образца, санитарное состояние пляжей в целом удовлетворительное. На каждом пляже обеспеченно дежурство матросов-спасателей, транслируется аудиоролик о правилах посещения пляжа в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в минкурортов.

Не обошлось без замечаний. Пользователю пляжа «Московский» администрацией города Керчи выдано предупреждение о недопустимости размещения рекламных конструкций на пляжной территории и указано на необходимость их демонтажа в кратчайшие сроки.

Фото: минкурортов РК.