Чтобы провести в Крыму парад Победы Сергей Аксёнов подкорректировал собственный Указ

Глава РК Сергей Аксёнов внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Поправки позволяют провести парад Победы в Симферополе и Керчи, даже в условиях запрета массовых мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского Совмина.

Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополь и городе-Герое Керчь, — говорится в Указе.

24 июня парады Победы состоятся в Керчи и Симферополе, а также в городе федерального назначения Севастополе, где режим повышенной готовности действует до 23 июня.