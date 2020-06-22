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Чтобы провести в Крыму парад Победы Сергей Аксёнов подкорректировал собственный Указ

Чтобы провести в Крыму парад Победы Сергей Аксёнов подкорректировал собственный Указ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 22.06.2020

Глава РК Сергей Аксёнов внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Поправки позволяют провести парад Победы в Симферополе и Керчи, даже в условиях запрета массовых мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского Совмина.

Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополь и городе-Герое Керчь, — говорится в Указе.

24 июня парады Победы состоятся в Керчи и Симферополе, а также в городе федерального назначения Севастополе, где режим повышенной готовности действует до 23 июня.

Чтобы провести в Крыму парад Победы Сергей Аксёнов подкорректировал собственный Указ

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