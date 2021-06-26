Чуть не убила мужа-пропойцу. Случай в Симферополе

В Симферополе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении вреда здоровью своего супруга. 33 летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

1 апреля текущего года между супругами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений в связи с тем, что мужчина потратил на спиртные напитки денежные средства, выделенные супругой на продукты питания. После возвращения мужа домой без продуктов питания и мобильного телефона в состоянии алкогольного опьянения между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине находившимся в ее руке ножом колото-резанное ранение в области живота, — рассказали подробности в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления крымчанке грозит наказание до 10 лет лишения свободы