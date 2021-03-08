Да простят нас женщины, но и 8 марта мы… о футболе. «Севастополь» упрочил свое лидерство после 15-го тура

В минувший уик-энд матчами 15-го тура возобновился чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

ФК «Евпатория» на своем поле минимально переиграл гостей из Симферополя – «ТСК-Таврию». Единственный мяч в этой встрече на 44-й минуте провел защитник евпаторийцев Владимир Пшеничников. В итоге 1:0 – победа «Евпатории».

С таким же минимальным счетом лидер чемпионата – ФК «Севастополь» победил керченский «Океан». Победу своей команде в самом дебюте поединка (5-я минута) принес Максим Супрун – 1:0, победа севастопольцев.

Еще одна встреча 15-го тура завершилась со счетом 1:0. Скворцовский «Гвардеец» в домашнем матче оказался сильнее молодежненской «Крымтеплицы». На 79-й минуте гол в свой актив записал Владислав Цой. Молодежненцы могли отыграться в самой концовке встречи, но Никита Филатов не сумел реализовать пенальти.

И бахчисарайский «Кызылташ» на выезде уверенно разобрался с феодосийским «Фаворитом-ВД Кафа» – 3:0. Все основные события в этом противостоянии случились во втором тайме. На 47- минуте счет в матче открыл бахчисараец Рамиль Зарипов. На 56-й минуте защитник «Кафы» Анрик Гаджиев срезал мяч в собственные ворота, а на 74-й минуте счет до крупного довел Вячеслав Пурак. В итоге 3:0 – победа «Кызылташа».

После матчей 15-го тура «Севастополь» упрочил свое лидерство, набрав 37 очков. На втором месте «Крымтеплица» – 31 балл. На третьей строчке «Гвардеец» – 27 пунктов. Далее следуют «Евпатория» (24), «ТСК-Таврия» (18), «Кызылташ» и «Океан» – по 15 очков. Замыкает таблицу «Фаворит-ВД Кафа» (7 баллов).

Матчи 16-го тура пройдут в субботу, 13 марта. Сыграют: «Гвардеец» – «Севастополь», «Кызылташ» – «Евпатория», «Океан» – «Фаворит-ВД Кафа» и «Крымтеплица» – «ТСК-Таврия».

Фото и материалы: пресс-служба КФС .