Дань обычаям и культуре крымскотатарского народа. Аксёнов принял участие в коллективном ифтаре

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в коллективном ифтаре – вечерней трапезе разговения в честь священного для мусульман месяца Рамадан. Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов подчеркнул, что межконфессиональный и межнациональный мир и согласие в Крыму сохраняются и процветают.

Считаю, что главным достижением крымчан является то, что мы смогли сохранить всеобщее взаимоуважение. Мы понимаем и ценим обычаи и традиции всех народов, проживающих на полуострове. На самом деле, сегодня российский Крым может показать всем пример, как грамотно укреплять и поддерживать межнациональный мир и согласие, – выразил мнение Глава Республики.

Он отметил, что это стало возможно благодаря совместной работе, которую ведут органы власти, духовенство, общественные организации. По словам Сергея Аксёнова, большую роль в укреплении традиций мира в республике играет Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополя.

Спасибо всем тем, с кем мы не раз проходили через серьезные испытания: Муфтию мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди, активистам и общественникам. Наш межнациональный и межконфессиональный мир – это ваша заслуга. Отдельная признательность мусульманам Крыма, участвующим в специальной военной операции, нашим защитникам. Знаем, что можем на них рассчитывать, положиться, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также акцентировал, что сегодняшняя вечерняя трапеза – это дань обычаям и культуре крымскотатарского народа и всех мусульман.

То, что мы здесь все собрались, открывает для всех нас новые возможности, демонстрирует наше доверие друг к другу. Только доверяя и уважая друг друга, мы можем помогать нашей Родине двигаться вперед. А наша консолидация вокруг Президента и его решений поможет Крыму и России системно развиваться, достигать любых целей и задач, жить в мире и безопасности. Наша сила – в нашем единстве, – добавил Глава Крыма.

В свою очередь, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев поблагодарил Главу Республики за организацию ифтара в месяц Рамадан, что уже стало доброй традицией.

За последние десять лет межнациональное и межконфессиональное согласие в Крыму достигло больших высот. Сегодня мы живем и существуем все вместе, уважаем друг друга. Нам нужно сделать все, чтобы сберечь это, сохранить мост, построенный между мусульманами и славянами, – сказал Муфтий мусульман Крыма.

Хаджи Эмирали Аблаев также выразил благодарность воинам, которые участвуют в СВО, тем самым оберегая мирных граждан, и призвал всех продолжать оказывать всевозможную посильную помощь защитникам.

Кроме того, хаджи Эмирали Аблаев осудил теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта 2024 года, назвав его циничным и бесчеловечным.

Молимся за пострадавших, за их выздоровление. Молимся за то, чтобы подобное никогда не повторилось, – заключил Муфтий мусульман Крыма.

В ходе мероприятия участники почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.