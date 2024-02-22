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Дан сарт приему заявок на участие в турнирах под эгидой Федерации футбола Симферопольского района
автор фото: Александр Попов (источник: "Крымский спорт")

Дан сарт приему заявок на участие в турнирах под эгидой Федерации футбола Симферопольского района

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 21:34 22.02.2024

Федерации футбола Симферопольского района объявила о старте заявочной кампании в своих турнирах на сезон-2024. Продлится она до 15 марта.

Уже традиционно новый сезон в районном футболе откроется матчем за Суперкубок, в котором 24 марта сойдутся «Каламита-A2MED» из Николаевки (действующий чемпион) и «Легион» из Маленького (обладатель Кубка).

30 марта – 11 мая состоится розыгрыш Кубка района (с обязательным участием в нем команд, планирующих заявиться в чемпионат). Жеребьевка Кубка – 22 марта. Сначала по швейцарской системе пройдет групповой этап соревнований (четыре группы по 8-9 команд, каждая команда сыграет по 3 матча). Затем, согласно итогам группового этапа, произойдет разделение команд на «Золотой» (1-4 места в своих группах) и «Серебряный» плей-офф (5-8-е места в группах). Все стадии плей-офф (начиная с 1/8 финала) – из одного матча в парах. Финальные поединки в «Золотом» и «Серебряном» плей-офф запланированы на 11 мая.

В конце апреля (до 26 числа) на основании мнений руководителей команд будет утвержден формат Открытого чемпионата района (классический двухкруговой турнир или швейцарская система). При «классике» по спортивным показателям будут сформированы две или три лиги («вышка» – не менее 10 команд, во всех – не более 14-ти). При швейцарской системе будет две лиги – высшая и первая (по 16-18 команд в каждой).

Завершение чемпионата планируется не позднее 24 ноября.

Отменен лимит на игроков, выступающих в командах Открытого чемпионата Крыма, но введен лимит на игроков КФС, ранее выступавших за любые коллективы чемпионата Симферопольского района, – по формуле «3+1» (четыре в заявке, четыре в протоколе на матч, три одновременно на поле во время игры).

Более подробная информация о предстоящих соревнованиях – на сайте Федерации футбола Симферопольского района.

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