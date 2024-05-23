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День диагностики меланомы в у. Врачи осмотрели свыше двухсот пациентов

День диагностики меланомы в Крыму. Врачи осмотрели свыше двухсот пациентов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:58 23.05.2024

В рамках проведения Дня диагностики меланомы специалисты Клинического кожно-венерологического диспансера осмотрели 211 крымчан, которым была проведена дерматоскопия кожных покровов. Данное исследование позволяет оценить родинки или другие образования на коже и определить их природу, характер и безопасность. Как уточнили в республиканском минздраве, метод направлен, в первую очередь, на раннее выявление рака кожи и, в частности, меланомы.

Рак кожи занимает лидирующие позиции в структуре онкологических заболеваний в Республике Крым, что связано с повышенной инсоляцией солнца на полуострове. Обнаружить патологию на начальных стадиях можно в ходе диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. Ранее выявление заболевания повышает эффективность проводимого лечения, — сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Также в Крыму продолжают работу чат-боты «Проверь родинку онлайн», помогающие выявить рак кожи на ранних стадиях. Пройти самообследование в чат-ботах может любой гражданин, ответив на 6 простых вопросов системы. При прохождении тестирования, в случае выявления системой необходимости посещения медицинской организации чат-бот дает информацию о том, куда необходимо обратиться, адрес и телефон медицинской организации региона.

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Чат-боты доступны по следующим адресам:

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В голосовом навыке Яндекс Алиса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык проверь родинку Республика Крым» или перейти по ссылке.

День диагностики меланомы в Крыму. Врачи осмотрели свыше двухсот пациентов

Фото: минздрав РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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