День окружающей среды в Севастополе. Мероприятия

Всемирный день окружающей среды и День эколога отмечается 5 июня. В связи с этим Севприроднадзор приглашает севастопольцев и гостей города присоединиться к экологическим мероприятиям.

В День окружающей среды они начнутся в 9:00 с традиционного подводного субботника, который пройдёт на пляжах в Батилимане в рамках акции «Чистый берег. Чистое море». Для всех желающих принять участие в акции по очистке акватории Чёрного моря будет организован трансфер с площади Лазарева. Записаться на участие в субботнике можно по телефону +7 (978) 887-87-07.

С 10:00 до 14:00 на площади Нахимова состоится акция по сбору опасных отходов. В её рамках все желающие могут сдать батарейки, лампы, оргтехнику, аккумуляторы, макулатуру, пластик, бытовые медицинские отходы, ртутные градусники, просроченные медикаменты и другие опасные отходы. Собирать их будет организация, у которой есть лицензия на обращение с опасными отходами. Весь собранный мусор будет утилизирован с соблюдением необходимых правил.

В 11:00 можно принять участие в пешем походе по маршруту Большой Севастопольской тропы «Скельская поляна – Чертова лестница». Организаторами этой акции выступают Севприроднадзор и «Центр развития туризма». Записаться на участие в походе можно по телефону +7 (978) 887-87-07. Трансфер будет организован также с площади Лазарева.