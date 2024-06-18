День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

Как мы уже рассказывали, 16 июня в Крыму шумно и весело отмечали День рождения «Артека». Самому известному детскому лагерю исполнилось 99 лет. Праздничная атмосфера царила в этот день и в Москве, на ВДНХ. Здесь звучали артековски песни, а также композиции, посвящённые России. Каждый мог спеть вместе с вожатыми, посетить мастер-классы по изготовлению артековских браслетов и других сувениров.

Различные активности подготовили и тематические партнёры детского центра АНО ДО «Школа финансовой грамотности», Университет «Синергия». Настоящим украшением праздника стала концертная программа Детского музыкального театра «Домисолька». Ребята исполнили любимые песни, представили различные творческие номера.

На площадке «Спортивная Россия», которая находится на открытом воздухе, состоялись мастер-классы «Kangoo power» и традиционная игры «Весёлая Спортландия». А в 57-м павильоне весь день взрослые и дети загадывали желания, говорили артековские кричалки, общались с сотрудниками.

Завершился праздничный день розыгрышем призов от «Артека».

Празднование дня рождения завершило пребывание «Артека» на выставке-форуме «Россия» в июне. За две недели множество артековцев и всех, кто любит Страну Детства, могли почувствовать настоящую артековскую атмосферу.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек»