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День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 22:29 18.06.2024

Как мы уже рассказывали, 16 июня в Крыму шумно и весело отмечали День рождения «Артека». Самому известному детскому лагерю исполнилось 99 лет. Праздничная атмосфера царила в этот день и в Москве, на ВДНХ. Здесь звучали артековски песни, а также композиции, посвящённые России. Каждый мог спеть вместе с вожатыми, посетить мастер-классы по изготовлению артековских браслетов и других сувениров.

День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

Различные активности подготовили и тематические партнёры детского центра АНО ДО «Школа финансовой грамотности», Университет «Синергия». Настоящим украшением праздника стала концертная программа Детского музыкального театра «Домисолька». Ребята исполнили любимые песни, представили различные творческие номера.

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День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

На площадке «Спортивная Россия», которая находится на открытом воздухе, состоялись мастер-классы «Kangoo power» и традиционная игры «Весёлая Спортландия». А в 57-м павильоне весь день взрослые и дети загадывали желания, говорили артековские кричалки, общались с сотрудниками.

День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

Завершился праздничный день розыгрышем призов от «Артека».

День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

Празднование дня рождения завершило пребывание «Артека» на выставке-форуме «Россия» в июне. За две недели множество артековцев и всех, кто любит Страну Детства, могли почувствовать настоящую артековскую атмосферу.

День рождения «Артека» отмечали и в Москве, на ВДНХ

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек»

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