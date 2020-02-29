Депутат напомнил дорожным строителям: лесополосу вдоль трассы «Таврида» нужно восстановить

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксёнов напомнил о важности создания лесополос вдоль федеральной трассы «Таврида», движение по которой будет запущено в сентябре этого года.

В ходе строительства автомагистрали было вырублено 122 тысячи деревьев, необходимо восстановить вырубленные полезащитные лесополосы, потому как они задерживают снег и сохраняют влагу для будущего урожая, – подчеркнул он на заседании Комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета РК.

Отметим, что Комитет также поддержал обращение коллег из Орловской области к Правительству и Государственную Думу не вводить ранее отмененный штраф автомобилистам за превышение скорости на 10-20 км/ч.