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Депутат напомнил дорожным строителям: лесополосу вдоль трассы «Таврида» нужно восстановить
Скриншот: АО "ВАД"

Депутат напомнил дорожным строителям: лесополосу вдоль трассы «Таврида» нужно восстановить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Трасса "Таврида" 9:31 29.02.2020

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксёнов напомнил о важности создания лесополос вдоль федеральной трассы «Таврида», движение по которой будет запущено в сентябре этого года.

В ходе строительства автомагистрали было вырублено 122 тысячи деревьев, необходимо восстановить вырубленные полезащитные лесополосы, потому как они задерживают снег и сохраняют влагу для будущего урожая, – подчеркнул он на заседании Комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета РК.

Отметим, что Комитет также поддержал обращение коллег из Орловской области к Правительству и Государственную Думу не вводить ранее отмененный штраф автомобилистам за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Депутат напомнил дорожным строителям: лесополосу вдоль трассы «Таврида» нужно восстановить

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