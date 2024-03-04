Работы на трассе «Таврида» продолжались до поздней ночи. Движение по магистрали восстановлено

О перекрытии (и объезде) участка трассы «Таврида» мы сообщали накануне. Дорожники работали не покладая рук, восстанавливая и полотно трассы, и барьерное ограждение.
В три часа ночи движение по главной автомагистрали полуострова было восстановлено в полном объеме.
Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты. В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию, — сообщили в минтрансе РК.
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С тегами: трасса "Таврида"