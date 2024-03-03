Трасса «Таврида» в районе Феодосии перекрыта. Схема объезда

Минтранс Крыма и Служба автомобильных дорог обнародовали с утра схему временного объезда участка трассы «Таврида» в районе Феодосии.
Подчеркивается, эта схема действует на время проведения ремонтно-восстановительных работ. На месте работают наряды ГИБДД, помогая автомобилистам разобраться с путями объезда.
Объезд возможен через Владиславовку, Семисотку и Батальное, через посёлок Приморский.
Точные маршруты также подсказывает канал «Крым 24»:
— автомобильная дорога «Таврида» — Владиславовка Кировский район — Семисотка Ленинский район — Батальное Ленинский район — автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях;
— автомобильная дорога «Таврида» — Феодосия — Приморский — автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях;
— автомобильная дорога «Таврида» — Первомайское Кировский район — Феодосия — Приморский — автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях.
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С тегами: трасса "Таврида"