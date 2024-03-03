Трасса «Таврида» в районе Феодосии перекрыта. Схема объезда

Минтранс Крыма и Служба автомобильных дорог обнародовали с утра схему временного объезда участка трассы «Таврида» в районе Феодосии.

Подчеркивается, эта схема действует на время проведения ремонтно-восстановительных работ. На месте работают наряды ГИБДД, помогая автомобилистам разобраться с путями объезда.

Объезд возможен через Владиславовку, Семисотку и Батальное, через посёлок Приморский.

Точные маршруты также подсказывает канал «Крым 24»:

— автомобильная дорога «Таврида» — Владиславовка Кировский район — Семисотка Ленинский район — Батальное Ленинский район — автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях;

— автомобильная дорога «Таврида» — Феодосия — Приморский — автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях;

— автомобильная дорога «Таврида» — Первомайское Кировский район — Феодосия — Приморский — автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях.