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Владимир Путин поручил подготовить предложения по обустройству съездов с трассы «Таврида» к побережью
Фото: pikist.com

Владимир Путин поручил подготовить предложения по обустройству съездов с трассы «Таврида» к побережью

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:34 29.05.2024

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Крыму, в частности по организации съездов с трассы «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей.

Подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей, — говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Трасса «Таврида» — автодорога первой технической категории, которая стала основой новой дорожной системы Крыма. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два — в административных границах Севастополя.

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Срок предоставления Главе государства предложений по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма в Крым – до 1 августа.

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