Десять миллиардов рублей выделят на обустройство придомовых территорий в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня побывал в Керчи. Он проинспектировал ход реконструкции водоочистных сооружений города.

По поручению Президента Керчь будет обеспечена чистой питьевой водой: в 2023 году планируется закончить строительство системы обеззараживания воды на очистных сооружениях. При этом на данном объекте необходимо обеспечить сотрудников спецодеждой и спецтехникой. В ближайшее время вопрос должен быть решен, — сообщил Глава Республики.

Также в поселке Героевское в рамках программы газификации региона состоялся пуск природного газа – знаковое для его жителей событие. Планируется, что в июне 2022 года газом будут обеспечены еще более 150 домовладений в населенном пункте.

Сергей Аксёнов поручил к концу текущего года завершить строительство водопровода в поселке.

Из-за проблем с подрядчиком был перезаключен контракт. Нужно ускориться, чтобы в течение двух месяцев выйти из экспертизы, а к концу года завершить все работы, — уточнил Глава Крыма.

Он сообщил жителям, что до момента завершения ремонта ФАПа в поселке Героевское будет организован выезд мобильных медицинских бригад для диспансеризации и профосмотров граждан.

В ходе посещения МУП «Керчьгортранс» Глава РК сообщил, что планируется реорганизация предприятия, на его базе начнет работать филиал ГУП РК «Крымтроллейбус». Из городского бюджета планируется выделить 60 млн. рублей на погашение задолженности предприятия, за счет субсидии в 15 млн. рублей будут отремонтированы и выйдут на линию более 30 автобусов.

Благодаря финансированию из республиканского бюджета полностью будет сохранен трудовой коллектив, увеличена заработная плата, обновлен подвижной состав. Все это позволит решить проблему пассажирских перевозок в Керчи, — подчеркнул Аксёнов.

В рамках рабочей поездки он побывал на МУП «ЖилсервисКерчь», осмотрел стадион Детско-юношеской спортивной школы по футболу, территории МКД.

В ходе посещения дома № 93 по улице Кирова, который пострадал от взрыва газа в августе 2020 года, Сергей Аксёнов пообщался с жильцами.

Сегодня есть объективная проблема, поскольку, согласно федеральному законодательству, нет возможности за счет республиканских средств восстанавливать частное жилье. Государственным Советом Республики Крым будет принят региональный закон, необходимые средства в размере 105 миллионов рублей будут выделены из республиканского бюджета. Буду обращаться к Михаилу Владимировичу Мишустину, чтобы постановлением Правительства определить подрядчика и не ожидать проведения конкурсных процедур. Не могу допустить, чтобы люди остались без жилья, — сказал Глава Крыма.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов сообщил, что по поручению Президента было увеличено финансирование из федерального бюджета, что позволит в республике реализовать дополнительные мероприятия в сфере строительства и благоустройства.

Для города Керчи на 2023 – 2024 годы запланировано выделение 10 миллиардов рублей, что в полном объеме должно решить вопросы обустройства придомовых территорий. Кроме того, в текущем году Керчь получит 1 миллиард рублей на дорожное строительство, — уточнил Аксёнов.

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