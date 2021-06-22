Детей Крыма приглашают к участию в Премии «Экология – дело каждого»

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым приглашает юных крымчан принять участие в Премии «Экология – дело каждого».

Организатором данного мероприятия является Росприроднадзор РФ. Инициативу поддержали Всероссийский детский лагерь «Орлёнок», Детское Радио, благотворительный фонд «Добряки» и фонд Тимура Бекмамбетова и Варвары Авдюшко «Подсолнух». Основные задачи премии «Экология – дело каждого» – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.



На сегодняшний день более 550 творческих работ прислали школьники из России и других стран мира на международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Из них 6 работ в номинациях «Эко-рисунок» и «Острое перо» направили из Крыма. Несколько десятков зарубежных работ прислали из Италии, Бельгии, Эстонии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана.

Также в рамках премии дети выкладывают в социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube) творческие работы – видеоролики, где показывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Это рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, организация и реализация акций, флешмобов, проектов и мероприятий экологической направленности. Все публикации помечаются специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Работы принимаются по нескольким номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-школа», «Эко-проект», «Эко-рисунок», «Эко-фокус», «Эко-мультфильм», «Эко-волонтёр», «Юный эко-журналист», «Экология в мире».

Для участия в проекте необходимо до 1 октября 2021 года подать заявку на официальном сайте: https://экологияделокаждого.рф .

Торжественное награждение победителей и лауреатов запланировано 25 ноября в Москве.

В призовом фонде проекта – айфоны, айпады, ноутбуки, интерактивная доска, проектор, денежные сертификаты, сертификат на реализацию эко-проекта и семейная поездка на Черное море.

Конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок».