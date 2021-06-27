 Детские сады в Большой Ялте будут закрыты до 1 июля

Штаб по ликвидации последствий ЧС я Ялте принял решение не открывать дошкольные учреждения до среды, включительно. Речь идет как о городе, так и южнобережных поселках.

Уважаемые родители! К большому сожалению, мы не можем открыть детские сады до нормализации ситуации с водой по всему региону! Несмотря на то, что в некоторых дошкольных учреждениях пробы воды соответствуют нормам, общая картина все еще останется неутешительной, — пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также обратилась к работодателям с просьбой с пониманием отнестись к тем сотрудникам, которым не с кем оставить маленьких детей.

Кроме того, Янина Павленко напомнила о том, что все еще нельзя купаться в море. Роспотребнадзор проводит отбор проб воды по всему побережью Большой Ялты и как только результаты будут соответствовать нормам, запрет на купание будет снят.

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.