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Детские сады в Ялте начнут работу 5 июля
Фото: yalta.rk.gov.ru

Детские сады в Ялте начнут работу 5 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:01 02.07.2021

В понедельник, 5 июля, дошкольные учреждения в Ялте примут своих воспитанников Данное решение было принято на очередном заседании штаба ЧС.  Как сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко, откроются все детские сады, кроме №27 («Огонёк»).

Он пострадал в период ливневых дождей и паводка. В настоящее время администрацией города проводятся все необходимые мероприятия по устранения последствий стихии. Дети, чьи родители обратились с заявлением о распределении в другой детский сад на период приостановления образовательного процесса и предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми — распределены. В случае, если возникла необходимость распределения ребёнка, обратитесь к заведующему детского сада или в управление образования (кабинет № 4), тел. 26-25-14, — уточнила Янина Павленко.

Для посещения дошкольного учреждения  справки из медицинского учреждения необходимо предоставлять лишь в том случае, если ребёнок болел в период закрытия детского сада.

В дошкольном учреждении дети будут приниматься только после прохождения термометрии. Дети с признаками заболевания будут отстранены от посещения дошкольного учреждения, — подчеркнула глава администрации.

Она попросила родителей отнестись ответственно в случае недомогания ребёнка и обращаться к врачу.

Детские сады в Ялте начнут работу 5 июля

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