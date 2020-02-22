Девять часов… Ровно столько времени отвел Глава Крыма чиновникам на ответы людям в соцсетях

Чиновники ответят оперативно. Но не всем…

Глава Крыма Сергей Аксёнов обязал органы исполнительной власти отвечать на комментарии граждан в социальных сетях в течение девяти часов. Соответствующее Распоряжение опубликовано на портале Совмина РК.

Распоряжение.

Подготовка и размещение ответа на сообщение из социальных сетей осуществляется не позднее девяти рабочих часов с момента выявления сообщения из социальных сетей куратором, – сказано в приложении к Распоряжению.

В случае, если гражданам дается промежуточный ответ, то у органов власти есть семь дней на подготовку полноценного ответа. Текст ответа должен соответствовать формату общения в соцсети и содержать информацию по существу – если требуется, с приложением фото- и видеоматериалов.

При этом разрешается не отвечать на сообщения, в которых содержатся угрозы и нецензурная брань. Информация о недостатках работы органов власти с обращениями граждан в соцсетях направляется напрямую Премьер-министру и Главе Крыма. О своей работе с пользователями соцсетей ответственные должны еженедельно составлять отчеты.