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Дежурные силы ПВО Черноморского флота прикрыли Крым от ракетного аиаудара

Дежурные силы ПВО Черноморского флота прикрыли Крым от ракетного аиаудара

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 26.10.2020

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота на кораблях, находящихся на боевом дежурстве по ПВО.

По замыслу учения, центр управления ЧФ получил разведданные по взлёту группы самолётов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.

В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей в пунктах базирования взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения. Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данное учение проводится регулярно во взаимодействии с территориальным центром управления штаба ЧФ.

Дежурные силы ПВО Черноморского флота прикрыли Крым от ракетного аиаудара

Фото: пресс-служба ЮВО.

Дежурные силы ПВО Черноморского флота прикрыли Крым от ракетного аиаудара

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