Digital Nomad Visa в Испанию: инструкция для граждан России

Испания манит теплым климатом, доступными ценами и возможностью легально жить в Европе до трёх лет. С 2023 года страна предлагает International Teleworking Visa — специальный статус для удалённых работников. Гражданам России путь к этой визе кажется тернистым, но реальным: достаточно понять правила и избежать типичных промахов. Как получить ВНЖ Испании и какие нужны документы – всегда можно узнать в сети.

Почему Испания — топ для дистанционной работы

Здесь ниже требования к зарплате, чем у соседей. Например, Португалия просит 3280 евро ежемесячно, а Испания — 2268 евро. В Валенсии или Малаге можно снять жильё за 600–800 евро, а местные коворкинги заполнены такими же путешественниками с ноутбуками. Большой плюс — свободное перемещение по Шенгену.

Что нужно для заявки: главные условия

Подтвердите работу с зарубежным контрагентом или статус самозанятого. Диплом бакалавра или трёхлетний стаж в профессии обязательны. Важно: не больше 20% заработка должно поступать от испанских фирм. Медицинский полис покрывает минимум 30 000 евро, а справку об отсутствии судимостей заверяют апостилем (специальный штамп для международных документов).

Как подать документы: шаги и сроки

Сначала переводят бумаги на испанский и заверяют апостилем. Подают через визовые центры в других странах, например, BLS Spain в Лондоне. Решение принимают за 10 дней, но при запросе дополнений ждать придётся дольше.

Подводные камни для россиян: как не утонуть

Сложнее всего легализовать справку о несудимости: из-за санкций процесс занимает месяцы. Семье из трёх человек нужно подтвердить 3969 евро в месяц (основной доход + 75% на супруга + 25% на ребёнка). Каждый третий отказ — из-за ошибок в переводе или неверного расчёта бюджета.

Зачем обращаться к профессионалам

Юристы знают, как оформить договор с российской компанией так, чтобы он соответствовал испанским нормам. Помогают подобрать страховку с покрытием в ЕС и избежать ошибок в расчёте дохода. Пример: москвич Алексей получил визу через агентство после двух неудачных попыток сделать всё самому.

Ошибки, которые стоят визы

Неправильный перевод трудового контракта — частая причина отказа. Другая ловушка — превышение лимита дохода от испанских заказчиков (не более 453 евро). Полис без покрытия экстренной помощи тоже ставит крест на заявке.

Куда ещё податься: краткий гид

Хорватия даёт разрешение на год с доходом 2870 евро, но без продления. Португалия требует 36 480 евро на счету, что сложно для новичков. Испания выигрывает за счёт длительного пребывания и гибких условий.

Заключение

Испанская виза для цифровых кочевников — шанс легально работать под солнцем Европы. Эксперты экономят время и снижают риски: их помощь окупается даже с учётом затрат. Главное — начать действовать, а не откладывать мечту в долгий ящик. Как получить ВНЖ цифрового кочевника и что она может дать – все это могут подсказать специалисты. Не нужно бояться с ними сотрудничать.

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