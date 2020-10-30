Дикое происшествие в инфекционной больнице Севастополя. Странный результат проверки

Соцсети буквально «разорвало» описание дикого происшествия в инфекционной больнице Севастополя. Пациенты одной из палат пролежали несколько часов в закрытом боксе рядом с умершим пожилым человеком. Это произошло утром 28-го октября.

Вчера мучился, кричал. Я вызывал кого-то, говорил: «Помогите, он что-то просит». Но никто так и не среагировал. И мы вместе с трупом здесь, в этом боксе, который 2 на 2 находились. Позвать никого не можем, на сигнал нажимаем – никто не реагирует. Мы в закрытом виде никуда выйти не можем, — цитирует слова соседа по палате умершего «Первый Севастопольский».

Отметим, что 94-летний пациент готовился к выписке.

По предварительной информации, обнародованной правительством Севастополя, ветеран поступил в стационар с подозрением на коронавирус. У него сразу взяли анализы и диагноз подтвердился, было назначено лечение, оно прошло успешно. Но около 9 часов утра 28 октября пациенту стало хуже, ему сделали сердечно-лёгочную реанимацию, но он скончался.

После констатации смерти тело умершего действительно некоторое время находилось в палате, это следует признать. Необходимо было вывезти тело в специально отведенное для этого место. По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, виновные будут привлечены к ответственности, — отметили в Департаменте здравоохранения.

Виновных обещают «привлечь к ответственности». Лежачему пациенту провели гигиенические процедуры, медицинский персонал заходил в палату ночью и утром, подчеркнули в правительстве, это подтверждает видео с камер наблюдения. Как и то, что персонал проходит по коридору каждые 2-5 минуты. Палата мужчин, расположена через две двери от сестринской, а, значит, была возможность позвать медицинский персонал на помощь. Установленные обстоятельства также подтверждаются документами и объяснительными.

Видеоматериалами подтверждается, что медицинский персонал заходил в палату ночью и утром. Пациенту, учитывая, что он лежачий, утром проводились гигиенические процедуры. Утренний обход медицинским персоналом состоялся в плановом режиме с проведением всех необходимых манипуляций. Признаков ухудшения состояния здоровья не наблюдалось. Около 9 часов утра у пациента резко ухудшилось самочувствие, был вызван реаниматолог. Была проведена сердечно-легочная реанимация, спустя непродолжительное время констатирована смерть пациента, — говорится в сообщении.

Интересно, что официальном сообщении (результатах проверки) так и не указывается, по какой причине тело мертвого человека оставалось в палате с живыми людьми несколько часов. А главный вопрос: станут ли «выносить сор из избы» прокуратура и Следком?