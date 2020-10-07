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Для оформления жилья, приобретаемого с использованием маткапитала в долевую собственность, необходим нотариальный договор
иллюстрация: saintbasil.ru

Для оформления жилья, приобретаемого с использованием маткапитала по долям, необходим нотариальный договор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 07.10.2020

О том, что для оформления жилья, приобретаемого с использованием материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность, необходима нотариальная форма договора, сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов. Так, Семейным кодексом Российской Федерации установлено, что имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов. Однако по закону, лицо, которое приобретает, строит или реконструирует жилое помещение с использованием средств маткапитала, обязано оформить его в общую собственность членов семьи с определением размера долей по соглашению. То есть супруги, приобретая жилье с использованием этой государственной выплаты, фактически меняют установленный законом режим собственности с общей совместной на общую долевую. А такая сделка предусматривает нотариальную форму договора.

Данными требованиями законодатель в определенной степени гарантирует, что ребенок, дающий право на маткапитал, не останется без собственного жилья. Это логично, ведь эти выплаты изначально вводились как мера поддержки семьи. Однако есть также ряд случаев, когда можно обойтись без  услуг нотариусов. Пример: дом приобретается исключительно на материнский капитал, без использования собственных или заемных средств. Такая сделкаможет быть совершена в простой письменной форме, – цитирует пресс-служба Александра Спиридонова.

Для оформления жилья, приобретаемого с использованием маткапитала по долям, необходим нотариальный договор

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