За 11 лет Госкомрегистр РК зарегистрировал более 3,5 млн прав, ограничений прав и сделок с недвижимостью

По ее словам, в августе нынешнего года госорган отметил 11-летие со дня начала регистрационной деятельности, в связи с чем в ведомстве подвели промежуточные результаты деятельности.

В целом за весь период работы Госкомрегистром принято и рассмотрено около 9 миллионов заявлений в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Кроме этого, сотрудники госоргана отработали более 13,2 миллионов запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом государственные услуги по оформлению недвижимого имущества в Республике Крым по-прежнему остаются одними из самых востребованных среди жителей и гостей Крыма, – подчеркнула вице-премьер.

Работа по регистрации земельных участков, зданий, помещений, сооружений, недостроев и машино-мест в соответствии с требованиями российского законодательства ведется стабильно и планомерно. Ежедневно сотрудники комитета регистрируют права собственности и аренды, вносят в ЕГРН соответствующие ограничения и обременения объектов недвижимости (например, записи об ипотеке). Подавляющее большинство регистрационных действий – почти 3 000 000 — совершено в отношении недвижимости, принадлежащей гражданам России. То есть главным образом, регистрируется частная собственность физлиц. Вместе с тем, установленные законом правовые процедуры проводятся и в отношении имущества юридических лиц, федеральной, республиканской, муниципальной собственности, а также объектов, принадлежащих иностранным гражданам и юрлицам.

Услуги учетно-регистрационной сферы доступны крымчанам в режиме 24/7. Подать документы на оформление недвижимости можно посетив многофункциональные центры «Мои документы» или в электронном виде с помощью современных цифровых сервисов, в том числе через портал «Госуслуги». Напомню, что с 1 марта 2025 года юридические лица обязаны подавать документы на регистрацию своего имущества только в электронном виде. Для удобства подачи документов этой категорией правообладателей ведомством разработана тематическая памятка , — отметила Анна Анюхина.

источник: пресс-служба Правительства РК