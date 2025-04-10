Некоторые категории землевладельцев могут самостоятельно инициировать проведение проф визита госземинспектора на своем участке

Некоторые категории землевладельцев могут самостоятельно инициировать проведение профилактического визита государственного земельного инспектора на своем земельном участке. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, заместитель главного госинпектора по использованию и охране земель Константин Титков.

В конце прошлого года вступили в силу поправки в Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с которыми устанавливается два вида профилактических визитов — обязательный профилактический визит и профвизит по инициативе контролируемого лица.

Профилактический визит, как уже можно понять из названия мероприятия, является профилактическим мероприятием по недопущению (упреждению) нарушений земельного законодательства, в том числе совершенных землепользователем неумышленно, например, в силу незнания каких-либо правовых аспектов. Соответствующий визит госземинспектор проводит по месту деятельности контролируемого лица или удаленно — в формате видео-конференц-связи.

Обязательные профвизиты проводятся в отношении конкретных объектов контроля в зависимости от присвоенной им категории риска и не учитывают желание/нежелание субъекта контроля общаться с представителем власти.

В ходе обязательного профилактического визита инспектор может проводить осмотр, запрашивать необходимые документы, проводить так называемое инструментальное обследование или экспертизу. Если по результатам такого профилактического визита выявлены нарушения и они не устранены до окончания проведения визита (обычно до 10 дней), то контролируемому лицу выдается предписание об их устранении.

Кроме того, возможно проведение профвизита по инициативе контролируемого лица. При этом инициировать мероприятие вправе только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, а также государственные или муниципальные учреждения. Подать заявление о проведении профилактического визита можно через портал «Госуслуги». В данном случае предписания не выдаются.

Новшеством является возможность, при согласии контролируемого лица, проведения инспектором отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание. Однако предписания по итогам таких визитов выдаваться не могут.

Цель профилактических визитов – разъяснить собственнику требования действующего законодательства, чтобы он пользовался землей, не нарушая закон. Именно поэтому в рамках профилактических мероприятий как таковых административные санкции не применяются. Однако во всех правилах есть свои исключения. Если в рамках профилактического визита госземинспектор определит, что объект представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, скажем, жизни и здоровью людей, он должен будет организовать проведение уже не профилактического, а надзорного мероприятия, — отмечает Константин Титков.

источник: пресс-служба Госкомрегистра

голоса Оцените материал

Просмотры: 9