Собственники недвижимости могут быстро и бесплатно получить выписку о своем имуществе через «Госуслуги»

Собственники недвижимости могут быстро и бесплатно получить выписку о своем зарегистрированном по российским законам недвижимом имуществе через Единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Об этом напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица.

Напомним, оперативно и безвозмездно получить онлайн-выписку (она же «экспресс-выписка») о зарегистрированном недвижимом имуществе правообладатели могут благодаря проводимому правительственному эксперименту по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В рамках экспериментальной модели соответствующие сведения приходят в личный кабинет пользователя, имеющего подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», фактически в течение одной минуты.

От обычной выписки, предоставляемой на платной основе, экспресс-выписка отличается тем, что выдается без планов, графиков и схем: при этом она содержит актуальные данные об объекте, ограничениях прав, кадастровой стоимости, иную информацию. Главное – она имеет ту же юридическую силу, что и обычная выписка, если распечатать и заверить ее непосредственно в многофункциональном центре «Мои документы». Собственнику понадобится предъявить паспорт и сообщить номер заявления, присвоенный при формировании запроса на портале Госуслуг. При самостоятельной распечатке юридической силы онлайн-выписка иметь не будет. Третьим лицам такая выписка так же будет недоступна.

Стоит отметить, что в онлайн-выписке отображаются сведения о действующих и предыдущих правообладателях объекта недвижимости. Иногда фамилия бывшего владельца наряду с действующим смущает граждан, планирующих приобретать соответствующий объект. Вероятно, не все обращают внимание на дату прекращения права бывшего собственника, задаются вопросом, сколько же все-таки у объекта владельцев, начинают переживать за юридическую «чистоту» объекта. В любом случае если участники сделки захотят получить традиционную выписку по установленной форме, владелец может заказать и предъявить ее самостоятельно либо раскрыть свои персональные данные в ЕГРН третьим лицам и тогда любому лицу будут видны ФИО и дата рождения действующего собственника. Проверить достоверность выписки в свою очередь поможет указанный на ней QR -код , — уточнила Валентина Кирлица.

источник: пресс-служба Госкомрегистра

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