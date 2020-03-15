Для строительства севастопольского участка трассы «Таврида» выкупят 21 земельный участок

Для строительства 8-го этапа трассы «Таврида» правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, находящийся в частной собственности. Об этом сообщил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Максим Левашов. Сейчас владельцы участков уже определены, следующие этапы – независимая оценка стоимости для выплаты компенсаций и заключение соглашения собственниками.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил важность диалога с хозяевами земли и разъяснительной работе с ними.

Сейчас в Севастополе идет укладка асфальта на 7-м этапе трассы. Строительство трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).