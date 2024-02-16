Для Евпаторийского родильного дома закуплено новое оборудование

Для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам в ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» приобретено современное медицинское оборудование — система эндоскопической визуализации для выполнения лапароскопических операций.

Как уточнили в республиканском минздраве, такие хирургические вмешательства имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными полостными операциями, поскольку проводятся через небольшие разрезы на коже. Лапароскопия в гинекологической практике чаще всего применяется при таких заболеваниях как кисты яичника, миоматозные узлы, трубная непроходимость, эндометриоз и его осложнения.

Закупленное оборудование позволяет в высоком разрешении визуализировать внутренние органы и их заболевания, что обеспечивает безопасность оперативных вмешательств. Применение такого оборудования снижает риск осложнений для пациентов, сокращает период послеоперационного восстановления, — отметили в министерстве здравоохранения РК.

Аппарат стоимостью 10,4 млн. рублей был закуплен за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым.