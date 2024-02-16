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Для Евпаторийского родильного дома закуплено новое оборудование
Фото: минздрав РК

Для Евпаторийского родильного дома закуплено новое оборудование

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:17 16.02.2024

Для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам в ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» приобретено современное медицинское оборудование — система эндоскопической визуализации для выполнения лапароскопических операций.

Как уточнили в республиканском минздраве, такие хирургические вмешательства имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными полостными операциями, поскольку проводятся через небольшие разрезы на коже. Лапароскопия в гинекологической практике чаще всего применяется при таких заболеваниях как кисты яичника, миоматозные узлы, трубная непроходимость, эндометриоз и его осложнения.

Закупленное оборудование позволяет в высоком разрешении визуализировать внутренние органы и их заболевания, что обеспечивает безопасность оперативных вмешательств.  Применение такого оборудования снижает риск осложнений для пациентов, сокращает период послеоперационного восстановления, — отметили в министерстве здравоохранения РК.

Аппарат стоимостью 10,4 млн. рублей был закуплен за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым.

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