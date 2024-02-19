Для Крымского художественного училища имени Самокиша закупят учебные пособия и новую аппаратуру

Для Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша в этом году будут приобретены учебные пособия и новая аппаратура. Об этом сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.

По словам министра, модернизация республиканского образовательного учреждения предусмотрена национальным проектом «Культура» в целях формирования комфортных условий для учебы и творчества, успешного освоения образовательных программ. Из федерального и регионального бюджетов выделено финансирование в объеме свыше 3,2 млн рублей.

В соответствии с проектом «Культурная среда» запланировано закупить учебные материалы (натурный фон, графические программы, литература и т.д.), а также современное оборудование, в том числе мольберты, интерактивные панели, видеокамеры, профессиональный многофункциональный деревообрабатывающий станок, моноблоки, мебель. В настоящее время проводятся работы по технологическому присоединению учебного заведения к теплосетям. Работы стоимостью 290 млн. рублей предусмотрены Республиканской адресной инвестиционной программой, — уточнили в министерстве культуры РК.

Кроме того, в 2024 году новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены детские школы искусств Крыма. В 2022 году поставки произведены в 9 учреждений образования в сфере культуры, а в 2020 году – в 8.