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Для реализации нацпроекта «Культура» в у на 2024 год предусмотрено 137 млн. рублей

Для реализации нацпроекта «Культура» в Крыму на 2024 год предусмотрено 137 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:49 28.12.2023

Для реализации национального проекта «Культура» в Крыму на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме 137 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.

По ее информации, в следующем году планируется капитальный ремонт 4 сельских учреждений культуры (Внуковский сельский клуб Черноморского района, Веселовский Дом культуры и Ярковский сельский клуб Сакского района, Ореховский сельский клуб Кировского района), а также создание двух модельных муниципальных библиотек в Алуште и Симферопольском районе.

Деньги выделены на техническое оснащение Красноперекопского краеведческого музея, Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств, в том числе в Алуште, Керчи, Симферополе, Судаке, Феодосии, Раздольненском и Бахчисарайском районе.

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Кроме того, запланировано оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» квота на повышение квалификации в 2024 году составляет 524 работника.

В 2023 году в Республике Крым успешно реализованы проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» согласно национальному проекту «Культура» (освоено свыше 180 млн. рублей).

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