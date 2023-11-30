Для севастопольских школьников провели ярмарку здоровья

Сегодня специалисты городской больницы № 5 и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели Ярмарку здоровья в севастопольской школе № 45. Они поговорили с ребятами о важности ведения здорового образа жизни, правильного питания, разрушительных последствиях вредных привычек, а также о репродуктивном здоровье. Кроме того, им рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а полученные знания ученики смогли опробовать на специальном манекене.

Для каждого ребёнка ярмарка ассоциируется с массовым праздничным мероприятием. И наше мероприятие носит не просто образовательный характер, мы делаем это в увлекательной для детей форме, чтобы получать новые и важные знания им было интереснее. В России Ярмарка здоровья проводится уже более 10 лет, и мне очень приятно, что мы смогли возродить эту чудесную традицию в нашем славном городе, — рассказала главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Севастополя Елена Борисенко.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в ходе Ярмарки здоровья уделили этой теме особое внимание.

Сегодня очень важно, чтобы население нашей страны было здоровым. В нашей школе дети занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, мы проводим с ними тематические уроки, показываем научно-популярные фильмы. Для меня как руководителя важно, чтобы дети разговаривали на эту тему, ведь ВИЧ — давно не миф, а реальность, и есть примеры успешных людей, которые заболели этой опасной инфекцией из-за своей беспечности, — подчеркнул и. о. директора школы Антон Пляскин.

Помимо тематических уроков и мастер-класса, врачи городской больницы № 5 провели профилактический медицинский осмотр для школьников 2013 года рождения. Проверить их здоровье приехали педиатр, офтальмолог, стоматолог, эндокринолог, невролог и ортопед. Профосмотр прошли 50 учащихся. Всего в мероприятии приняли участие около 150 детей.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение», одной из основных целей которого является повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах её оказания, а также профилактика заболеваемости.