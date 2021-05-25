Дмитрий Голиков: проблемы сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя можно и нужно решать

Село Передовое – один из отдаленных населенных пунктов Севастополя. Как и все сёла Байдарской и Варнаутской долин, это живописное место, тихий, уютный уголок с неспешным течением жизни и, чего уж там, годами не решаемыми проблемами. Но под лежачий камень вода не течет, накануне здесь прошла встреча с лидером Общественного Движения «Доброволец», депутатом Совета Балаклавского МО, членом регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрием Голиковым.

Сельчане подготовили и передали депутату обращение по транспортной проблеме (еще на эту тему — ЗДЕСЬ).

Жить возле моря и не иметь возможность пользоваться им… А причина – «нет транспортной доступности». Жители сёл Байдарской и Варнаутской долин передали мне почти 900 подписей с просьбой исправить ситуацию. К вопросу подключилась коллеги из городского парламента. Сегодня вице-спикер Татьяна Лобач озвучила проблему на сессии Законодательного собрания Севастополя. Вопрос — на депутатском и партийном контроле, — отметил Дмитрий Голиков.

Интересно, что этот вопрос уже поднимался три года назад, но… завис в «объективных обстоятельствах». Запускать автобусы в Форос – уже межгород, не только «севастопольский уровень». В Ласпи? Слишком крутой склон, общественный транспорт к морю просто не пропустят, из соображений обеспечения безопасности пассажиров. Есть вариант организовать рейсы «Байдарская долина – Учкуевка», но будет ли такое большое логистическое «плечо» востребованным…

Какие еще проблемы волную сельчан?

Благоустройство, дороги, тротуары… Несправедливость с земельными участками, это уже тема для наших юристов… Не решаемых вопросов нет. Проблемы сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя можно и нужно решать. Я уверен, что мы сможем людям помочь, — подвел итоги встречи в Передовом Дмитрий Голиков.