Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Дмитрий Медведев дал совет украинским властям: «Смиритесь»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Медведев дал совет украинским властям: «Смиритесь»
Фото: КП

Дмитрий Медведев дал совет украинским властям: «Смиритесь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:16 09.07.2020

Украине стоит смириться с присоединением Крыма к России и заняться своими внутренними проблемами. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Украины и России, Медведев отметил, что они изменились, однако это не значит, что российская сторона намерена вести недружественную политику в отношении Киева.

Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны, — сказал Медведев в интервью изданию «Комсомольская правда».

Он также отметил, что Россия «ни с кем не ссорилась», а просто «реагировала на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо».

Дмитрий Медведев дал совет украинским властям: «Смиритесь»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.