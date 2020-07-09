Дмитрий Медведев дал совет украинским властям: «Смиритесь»

Украине стоит смириться с присоединением Крыма к России и заняться своими внутренними проблемами. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Украины и России, Медведев отметил, что они изменились, однако это не значит, что российская сторона намерена вести недружественную политику в отношении Киева.

Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны, — сказал Медведев в интервью изданию «Комсомольская правда» .

Он также отметил, что Россия «ни с кем не ссорилась», а просто «реагировала на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо».