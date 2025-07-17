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Дмитрий Песков: угроза от Киева оправдывает ограничения мобильного интернета в России
фото: pikist.com

Дмитрий Песков: угроза от Киева оправдывает ограничения мобильного интернета в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:11 17.07.2025

Угроза киевского режима очевидна, поэтому необходимы меры безопасности и предпринятые шаги оправданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ухудшение качества мобильного интернета и связи в некоторых российских регионах.

Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры, — цитирует его РИА Новости.

Песков также заявил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.

У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется, — указал представитель Кремля.

С июня жители российских регионов сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак беспилотников. В Крыму временные отключения наблюдаются с декабря прошлого года, власти региона также объяснили это мерами безопасности. При этом сотовая связь (звонки, SMS) продолжают работать, также в обычном формате предоставляют услуги все кабельные интернет-провайдеры.

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источник: РИА Новости Крым 

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