Дмитрий Песков: угроза от Киева оправдывает ограничения мобильного интернета в России

Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры, — цитирует его РИА Новости.

Песков также заявил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.

У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется, — указал представитель Кремля.

С июня жители российских регионов сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак беспилотников. В Крыму временные отключения наблюдаются с декабря прошлого года, власти региона также объяснили это мерами безопасности. При этом сотовая связь (звонки, SMS) продолжают работать, также в обычном формате предоставляют услуги все кабельные интернет-провайдеры.

источник: РИА Новости Крым