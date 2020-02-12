До 1 марта все пляжи Крыма обретут пользователей

О том, что до 1 марта все пляжи должны быть закреплены за пользователями, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Также до начала весны администрации курортных городов и поселков должны определить персонально ответственных за подготовку пляжей на уровне заместителей глав администраций.

В Плане мероприятий по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона 2020 года предусмотрено до 1 мая обеспечение установки у каждого входа на пляж информационных табло единого образца, установленного в соответствии с поручением Председателя Совета министров Республики Крым, где будет отражена информация с данными о пользователе, функциональном назначении пляжа, режиме работы, телефонах горячих линий Министерства курортов и туризма и администраций муниципальных образований, — цитирует пресс-служба главу ведомства.

Каждому пляжу будет присвоен и размещен при входе индивидуальный номер для оперативного реагирования на жалобы граждан и использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

До 1 мая должна быть обеспечена техническая готовность пляжей, до 1 июня — полная готовность, получение всех необходимых разрешительных документов.

Проектом плана мероприятий предусмотрены рейдовые осмотры пляжей, направленные на обеспечение свободного доступа, проверку работы матросов-спасателей, своевременной санитарной очистки.

Администрации курортных регионов в рамках исполнения поручения Председателя Совета министров Республики Крым внесли изменения в правила благоустройства территорий, которые в этом сезоне позволят накладывать штрафы на пользователей пляжей за несвоевременную подготовку пляжей.