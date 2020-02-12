Горячие новости
Главная | Отдых в Крыму | Пляжи Крыма | До 1 марта все пляжи Крыма обретут пользователей

crimeapress_news

До 1 марта все пляжи Крыма обретут пользователей
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

До 1 марта все пляжи Крыма обретут пользователей

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 18:55 12.02.2020

О том, что до 1 марта все пляжи должны быть закреплены за пользователями, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Также до начала весны администрации курортных городов и поселков должны определить персонально ответственных за подготовку пляжей на уровне заместителей глав администраций.

В Плане мероприятий по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона 2020 года предусмотрено до  1 мая обеспечение установки у каждого входа на пляж информационных табло единого образца, установленного в соответствии с поручением Председателя Совета министров Республики Крым, где будет отражена информация с данными о пользователе,  функциональном назначении пляжа, режиме работы, телефонах горячих линий Министерства курортов и туризма и администраций муниципальных образований, — цитирует пресс-служба главу ведомства. 

Каждому пляжу будет присвоен и размещен при входе индивидуальный номер для оперативного реагирования на жалобы граждан и использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

До 1 мая должна быть обеспечена техническая готовность пляжей, до 1 июня  — полная готовность, получение всех необходимых разрешительных документов.

Проектом плана мероприятий предусмотрены рейдовые осмотры пляжей, направленные на обеспечение свободного доступа,  проверку работы матросов-спасателей,  своевременной санитарной очистки.

Администрации курортных регионов в рамках исполнения поручения Председателя Совета министров Республики Крым внесли изменения в правила благоустройства территорий, которые в этом сезоне позволят накладывать штрафы на  пользователей пляжей за несвоевременную подготовку пляжей.

До 1 марта все пляжи Крыма обретут пользователей

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.