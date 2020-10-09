До конца октября в Крыму продлены ограничения посещения лесов

Минприроды РК еще на 21 день продлевает ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Сообщается, что ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности в Крыму.

С приказом минприроды Крыма «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» можно ознакомиться здесь .

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей Республики Крым, в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствии улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических (погодных) условий) и наличием возгораний на сопредельной с лесным фондом, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов, — отметили в минприроды РК.