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До конца октября в Крыму продлены ограничения посещения лесов

До конца октября в Крыму продлены ограничения посещения лесов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 19:37 09.10.2020

Минприроды РК еще на 21 день продлевает ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Сообщается, что ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности в Крыму.

С приказом минприроды Крыма «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» можно ознакомиться здесь.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей Республики Крым, в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствии улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических (погодных) условий) и наличием возгораний на сопредельной с лесным фондом, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов, — отметили в минприроды РК.

 

 

До конца октября в Крыму продлены ограничения посещения лесов

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