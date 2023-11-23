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До конца года в Симферополе, Ялте, Керчи, Бахчисарае заменят полсотни лифтов в многоэтажках
Фото: rk.gov.ru

До конца года в Симферополе, Ялте, Керчи, Бахчисарае заменят полсотни лифтов в многоэтажках

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:46 23.11.2023

По информации министерства ЖКХ РК, в текущем году запланирована замена 52 единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах. Общий объем финансирования составит 166,3 млн. рублей. Работы уже ведутся в Симферополе, Ялте, Керчи, Бахчисарае.

Специалисты подрядной организации проводят работы по замене направляющих кабины и противовеса, кабины лифта, лебедки, ограничителя скорости, станции управления, устанавливают частотный преобразователь для плавности хода лифта, обновляют освещение в шахте лифта и в машинном помещении, — сообщили в министерстве ЖКХ РК.

Также в рамках капитального ремонта лифтового оборудования будет выполнен косметический ремонт машинного помещения и в приямке шахты лифта, проведена замена окон, дверей и люков.

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