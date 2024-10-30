В Симферополе продолжается обустройство сетей ливневой канализации

В Симферополе проходят работы по обустройству сетей ливневой канализации. Об этом сообщил советник главы администрации Симферополя Владимир Добрянский. По его информации на улице Вишневой сейчас проводится обустройство сетей ливневой канализации протяженностью 500 погонных метров. Подрядная организация продолжает монтаж бетонного желоба, лотков для сбора воды, труб и вспомогательных элементов.

Строительно-монтажные мероприятия проводятся в рамках заключенного муниципального контракта, в соответствии с утвержденным графиком, — рассказал Добрянский.

В процессе работ задействованы 10 специалистов и 5 единиц специализированной техники.